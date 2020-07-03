陳奕迅唔收酬勞　舉行抗疫慈善音樂會籌款

近日成立的「香港現場演出及制作行業協會」在尖沙咀舉行記者，出席的包括聯會主席葉偉忠、何麗全，顧問葉健輝、謝偉豪與屬會成員。大會指受新冠肺炎疫情影響，紅館至今已有近200日未有舉行任何演唱會，影響了業界人士生計，協會宣布成立「演制抗疫基金」並已獲多個機構捐款合共500萬，符合資格的會員將於8月31日開始陸續得到協會分配之抗疫基金。

大會又即場宣布陳奕迅（Eason）將不收酬勞於7月11日為協會舉行「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會籌款，Eason雖然沒有現身，但亦專程到紅館拍宣傳片支持，片中他由紅館後台入口步入空空如也的會場，並指到過紅館很多次，但也未見過會場如此靜，他笑說：「紅館嘅四面台，表演者可以話赤祼咁前後都畀人睇晒，世界好少場地係咁，多數場地都係單向。」他又指沒有人知道疫情會去到有多壞，地球亦不因為大家的心情改變，太陽也會依舊每日升起，但相信無論好與壞始終也會過去。

何麗全在台上透露Eason亦有幫助業界的想法，故一拍即合，音樂會以日出日落為主題，將會分兩個時段開騷進行網上直播，在早上六時與晚上五時舉行音樂會，音樂會已為業界製造了100個就業機會，Eason亦已開始綵排。

葉偉忠、何麗全、葉健輝與謝偉豪接受訪問，何麗全指因為禁聚令不希望歌迷聚集，表演場地將會保密，亦不會有現場觀眾，屆時會網上直播，但透露早上的音樂會能夠看到日出，黃昏的音樂會則會轉到室內進行，切合主題。葉偉忠則指已獲捐贈的500萬善款將連同慈善音樂會籌得的款項將全數分發給會員，會員已過千人，實際發放的數字要稍後再公布。