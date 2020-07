陳奕迅唔收酬勞　舉行抗疫慈善音樂會籌款

近日成立的「香港現場演出及制作行業協會」在尖沙咀舉行記者,出席的包括聯會主席葉偉忠、何麗全,顧問葉健輝、謝偉豪與屬會成員。大會指受新冠肺炎疫情影響,紅館至今已有近200日未有舉行任何演唱會,影響了業界人士生計,協會宣布成立「演制抗疫基金」並已獲多個機構捐款合共500萬,符合資格的會員將於8月31日開始陸續得到協會分配之抗疫基金。

大會又即場宣布陳奕迅(Eason)將不收酬勞於7月11日為協會舉行「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會籌款,Eason雖然沒有現身,但亦專程到紅館拍宣傳片支持,片中他由紅館後台入口步入空空如也的會場,並指到過紅館很多次,但也未見過會場如此靜,他笑說:「紅館嘅四面台,表演者可以話赤祼咁前後都畀人睇晒,世界好少場地係咁,多數場地都係單向。」他又指沒有人知道疫情會去到有多壞,地球亦不因為大家的心情改變,太陽也會依舊每日升起,但相信無論好與壞始終也會過去。

何麗全在台上透露Eason亦有幫助業界的想法,故一拍即合,音樂會以日出日落為主題,將會分兩個時段開騷進行網上直播,在早上六時與晚上五時舉行音樂會,音樂會已為業界製造了100個就業機會,Eason亦已開始綵排。

葉偉忠、何麗全、葉健輝與謝偉豪接受訪問,何麗全指因為禁聚令不希望歌迷聚集,表演場地將會保密,亦不會有現場觀眾,屆時會網上直播,但透露早上的音樂會能夠看到日出,黃昏的音樂會則會轉到室內進行,切合主題。葉偉忠則指已獲捐贈的500萬善款將連同慈善音樂會籌得的款項將全數分發給會員,會員已過千人,實際發放的數字要稍後再公布。