圈中7對舊情人再見亦是朋友　兩單都有馬國明份

正所謂相愛很難，分手邊緣總會互數不是，有時感性蓋過理性，分分鐘情侶變仇人，老死不相往來。不過都有唔少舊情人可以再見亦是朋友，有些更演變成為知心好友，不過呢啲就真係睇緣分喇！最近無綫高層樂易玲生日，一張大合照中，關係錯綜複雜，圈中多對新歡舊愛共冶一爐，能夠做到此等和平共處境界，個人情操同情緒管理都要有番咁上下修行，今期就同大家數數圈中再見亦是朋友嘅舊情侶，其中兩單都有馬國明份，證明馬國明真係男神中嘅男神！

馬國明胡定欣

2009年馬國明與胡定欣因《舞動奇蹟2》舞出愛火，2年後和平分手，早年胡定欣深受網民負評困擾，馬國明就第一時間行出嚟為舊愛護航，他說：「佢嘅新聞好負面，唔係話佢港女公主病，就話佢發姣！我作為一個男人應該企出嚟幫佢講公道話。」分手後兩人全無芥蒂，期間在《深宮計》合作飾演情侶。此外，TVB即將開拍《白色強人2》，更安排兩人再一次有感情線，相信都唔會尷尬。

馬國明黃心穎

「安心偷食事件」馬國明慘被派帽，但馬國明面對記者對答非常大方，慘遭背叛嘅佢同黃心穎仍然係好朋友，仲會主動Send訊息祝對方聖誕快樂，早前黃心穎嘅《丫鬟大聯盟》播出，馬國明主動話有睇電視支持，仲叫網民唔好罷睇。而早前許志安復出，馬國明都大方送上祝福，佢回應記者提問時話從來都冇嬲安仔：「希望佢冇事，件事過咗咁耐，大家都要向前看。（原諒佢？）從來都冇嬲，心穎都冇嬲，件事發生後好快就冇嬲，無謂摷番出嚟講啦！希望安仔復出可以有個新開始，心穎都有個新開始，我唔知佢依家點，希望佢都搵到另一半，事業上再做番好啲！」

湯洛雯羅天宇

湯洛雯曾與羅天宇合作《愛．回家》而撻着。拍拖4年後，兩人宣布分手。舊情人再見亦是朋友，2019年為無綫合作拍攝旅遊節目《兩日三夜》，不少網民認為二人互動充滿愛意，希望他們復合。最後靚湯情歸男神馬國明，早前樂易玲61歲生日大搞生日派對，女方與新歡出席，更與舊愛羅天宇同場，湯洛雯更不避嫌在男方面前與馬國明表現親暱，自言三人之間沒有任何芥蒂。

洪永城唐詩詠

洪永城唐詩詠相戀兩年多，有傳當年因為在婚期上未能達到共識而分開，分手後兩年，早前兩人在黃翠如生日派對合體，又玩遊戲又合照。洪永城聲稱到場只是打個招呼，事後卻與詩詠在網上互動，詩詠更笑說：「點止打個招呼咁簡單？」

楊丞琳小鬼

楊丞琳初戀男朋友是小鬼（黃鴻升），丞琳最近加入KOL行列，就搵來舊愛小鬼做嘉賓，期間楊丞琳談到自己18歲生日：「所有人都遲到1、2小時，只有黃鴻升準時」小鬼聞言即反問：「我能不準時嗎？」其實當時兩人已經分開了，但小鬼依然準時，對前女友呵護備至！兩人係「再見亦是朋友」嘅典型例子，網民更封小鬼為「最佳前男友」！

鄭伊健黎芷珊

鄭伊健與黎芷珊當年因做TVB兒童節目《430穿梭機》做主持而撻著，兩人拍拖3年後分手收場。芷珊曾在訪問中透露自己當年脾氣差及佔有慾比較強，因而令兩人爭吵不休。分手之後，關係回歸朋友，伊健早前更應邀出席芷珊嘅節目擔任嘉賓，彼此關係仍然相當好！後來，芷珊更現身撐伊健演唱會，除咗同伊健合照外，伊健太太蒙嘉慧更搭着芷珊膊頭、面貼面合照，相當親密！

拉姑謝賢

謝賢與狄波拉（拉姑）結婚25年後離婚，當年簽下離婚協議書時兩人更相擁慶祝，恩愛情仇彷彿隨風飄過，離婚後的謝賢和狄波拉常常出現在鏡頭前，同時還有狄波拉的老公江耀城（鬍鬚Kong）。謝賢說：『狄波拉夫妻常約他去喝茶，這段關係也被外界戲稱為「三公婆」。』狄波拉再婚，謝賢前往祝賀，在婚禮現場還流下喜悅的眼淚，而狄波拉如今的老公也和謝賢成為了好友。

另外，謝賢與前妻甄珍一別45年，甄珍推出自傳，謝賢專程飛到台灣為前妻宣傳，還口花花撩甄珍「我還愛着你」。早前甄珍身體不適入院，前夫謝賢到醫院探望，關懷備至、細心非常，四哥認真有情有義！