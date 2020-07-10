破產重組老公唔會放棄　葉玉卿：佢最難過係面子問題

一代性感女神葉玉卿的丈夫胡兆明於美國申請破產重組。葉玉卿接受東網訪問時，表現豁達，她坦言最緊要一家身體健康，現時生活沒大變化，她說：「小朋友本身有佢哋嘅基金，唔需要太擔心，Jeffery（胡兆明）本身要求唔高，都係繼續做嘢，超市都冇問題，可照上運作。」她指今次申請破產，不是因新冠肺炎疫情所影響，而是之前找錯了地產高利借貸款公司，貸款愈來愈高難以償還，葉玉卿說：「佢哋好出名專搵中國人，以為佢哋唔熟法律，還唔到就食咗你啲地產，咁Jeffery梗係唔會畀佢哋咁做，一路都諗住要保護番房地產，所以申請破產，雖然會影響信譽，但冇辦法，可能會唔好聽、唔好睇，會好煩惱，但唔緊要啦！不過依家反而可能變得冇咁煩惱，保障到借貸人。」

子女有長進

問到會否很不開心？卿卿說：「唔會好唔開心，人生就係咁樣，唔係話解決唔到嘅問題，唔關乎生死、健康，都係咁樣生活，唔會話冇車冇樓，人生一定有起跌，今次都係一個好經驗，尤其係小朋友，佢哋都好乖、好支持，我大仔依家先得19歲，好多文件佢都會去跟，同律師一齊傾，亦有去超市幫手，慢慢去學。」

唔會就咁放棄

葉玉卿指說到尾丈夫最難過是面子問題，但不會這樣便放棄，她說：「有時有啲嘢要放下，好似唐人街個房地產係佢以前屋企嘅發迹地，佢唔想放棄，不過佢嘅心情唔係咁差。」