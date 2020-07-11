疑似裸照流出遭勒索？候選港姐麥淑螢：報過警㗎喇！

近年不少佳麗入圍後都會被爆「黑歷史」，26歲的麥淑螢（Mary）被讀者爆料指與男友人涉及多宗金錢糾紛，更附上多張疑似她的裸照，相中女子閉上眼睛似熟睡，其中一張更有所動作，相當不雅。她去年參選港姐，由前港姐季軍莊思明提名，思明接受電話訪問說：「我哋曾經同一間經理人公司，識咗幾年，佢比我更早入公司。（識唔識佢男朋友？）唔識，冇見過！」至於Mary被指有疑似裸照流出，思明說：「聽過以前公司嘅同事講過，佢好似發生咗一啲事，被人P圖勒索騷擾。（有冇問過佢？）冇直接問。」

而Mary做完網上面試後接受東網訪問，她聞言即謂：「吓！真係㗎？呢件事我之前報過警㗎喇！嗰啲真係唔關我事。（你幾時報過警？）3、4年前！」之後她表示五分鐘後再打回給記者，但之後就「冇影」，再致電給她都沒有人聽。

Mary自大學畢業後，用藝名「麥晴茵」簽約前卡拉OK老闆娘劉麗萍旗下的藝人公司，以跳唱歌手身份出道，曾是香港女團HKG（Hong Kong Girls）成員之一，曾參與演出三套網絡電影，其中一部是跟胡楓合作的《5個女孩2個爸》。約滿後，她轉戰公仔箱，於亞視擔任節目主持，與梁思浩及朱慧珊等前輩合作，歌手、電影、主持工作均有涉獵，累積不少幕前經驗。而她亦曾有傳與富二代陳嘉華拍拖，惟男方指只是鄰居關係，否認戀情。