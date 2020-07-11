【玄之又玄】辦公室7大衰位　見招拆招

辦公室的座位可影響一個人的運勢，不可掉以輕心。（互聯網）

長時間OT，辦公室已變了打工仔的第二個家，一旦風水布局欠佳，當然會對個人運勢帶來不利。上星期講到，打工仔不論對住或背住老闆坐，風水學上都係大忌，好易在工作方面犯錯，繼而被針對、被炒魷！其實辦公室的衰位又豈止於此，好像以下7種情況，都會對打工仔構成負面影響，但只要懂得化解，可望化危為機。

【靠背走廊 易惹是非】

若座位背靠狹窄走廊，風水學上稱為「一條直路一把槍」，易招惹是非、意外。

化解方法：在椅下放置屬土的黃色或啡色物品，如地氈；或在辦公桌上放一杯清水。

【鄰近廁所 有礙健康】

洗手間的衞生情況一般較差，坐得太近，有礙健康，令人坐立不安，因而影響判斷力。

化解方法：以小盆栽粉飾辦公桌。

【坐於死角 諸事不順】

死角位會聚集水氣，擾亂磁場，影響運程，做任何事也會變得阻礙重重。

化解方法：於辦公桌放一把小風扇，或流水式擺設，加速座位附近的氣場。

【望見樓梯 財來財去】

望到樓梯位，即表示財運雖好，卻容易財來財去，儲不到錢。

化解方法：在辦公桌添置一塊貼有公司標誌的布板。

【面向牆壁 阻礙發展】

座位前方太貼牆壁，難以環顧四周，易造成不安，做起事來更會頭頭碰着黑！

化解方法：可於牆壁裝上一塊與工作有關的木板，再寫上或貼上工作進度。

【不利景觀 影響運程】

若座位面向玻璃窗，又對正不利景觀，如兩座樓宇之間的隙縫或天橋弧形位，將對運程帶來負面影響。

化解方法：最好長期把窗簾拉埋，或在窗口貼上山水畫，藉此遮擋不利影響。

【位處門口 爭拗不斷】

對正辦公室門口，氣場直來直去，易與同事、上司爭執。

化解方法：於桌前擺放一盆葉片較大的植物來阻擋。