黃智雯結婚延期　自爆有諗過搶好姊妹老公

藝人黃智雯與王浩信今日在電視城拍攝新劇《刑偵日記》，智雯身穿病人服，劇情講她受傷入院被韋家雄欺凌，獲王浩信出頭護花。智雯受訪時表示該劇有不少外景，問到是否因疫情嚴峻而轉到電視城內取景？她否認：「應該唔關事，只係咁啱今日拍醫院戲，公司呢個位配合到。」提到王浩信日前生日，但太太陳自瑤未有任何表示，智雯在劇中飾演拆彈專家，問智雯如何為拍檔拆彈？她笑言：「佢應該自己拆到。我哋最近一直開工，佢生日都係開工過。」

另外，之前智雯曾透露有意今年結婚，問到現時會否因疫情而打亂計劃？她坦言：「一直有結婚想法，但我呢段時間要拍劇加上疫情，本身好多計劃都要延期，除咗結婚，仲有工作同其他嘢都受影響。（會改為明年？）好多計劃都趕唔上預期。工作先，但結婚係人生最大嘅項目，一定會完成。」

此外，提到好姊妹胡定欣續約無綫，問她是否有份遊說對方留低？她說：「我動搖唔到佢，佢有自己想法同主見，都係好事，大家將來可以一齊合作。我同佢咁耐以來都冇乜點合作，因為我當年係新人，胡說八道會班姊妹都係我前輩，同佢哋都冇乜對手戲，我哋經常話希望可以拍六姊妹、七姊妹，有啲恩怨情仇，大家互摑。（你想摑邊個？）講笑啫！因為我哋平時好開心、好sweet，所以拍戲想嚟個180轉變，例如我搶咗佢老公或者係殺父仇人，比較戲劇化啲。」