郭錦恩爆圈中潛規則　講性話題嚇親阿女

54歲前美國華埠小姐郭錦恩（Crystal）嫁人息影後，早年為有線主持節目，個性西化言論大膽的她，最近從美國來港，並帶着自己拍攝的最新紀錄片計劃《非黑非白》舉行座談會，討論歧視問題。片中以外婆的故事作引子，帶出一個華人與種族隔離時期的故事。

外籍老公做湊仔公

愛研究女性平權和人類心態的Crystal，除了為女性爭取權益外，最近香港的社會運動和美國種族遊行，她都有參與，目的是想親身上街，了解一眾年輕人的心態。面對外籍老公，Crystal稱老公雖不至於是大男人，但亦會習慣女人應是在家煮飯湊仔的想法，但多年來她亦影響了老公，笑言：「佢都會幫我換床單，今次我返嚟香港，佢咪可以幫手湊吓仔！」

講性話題令女兒尷尬

至於早年曾拍電影的Crystal，亦有提及很多圈中女人禁忌，如不能坐機器箱等，亦有一些潛規則，她稱自己是不容的：「嗰時同人傾電影合約，對方（男士）會拍我膝頭哥，或者選美時都好多男人會埋嚟攬吓你影相，荷里活都係咁！」由於言論大膽，當中亦不乏一些性話題，但女兒都有投訴，Crystal稱：「我個女話我講啲性話題，都唔知點同同學講我媽媽做乜嘢！」鑑於女兒思想比較保守，但做媽媽的她亦會盡責任去灌輸性知識，現年16歲的大女長得亭亭玉立，樣子美麗，但Crystal未有打算讓女兒學她參加選美，她稱：「佢哋有自己想法，唔會逼啦！」