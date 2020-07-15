開箱男：HUAWEI MatePad Pro 5G　多屏協同　顛覆想像

【特約報道】華為積極為消費者帶來5G全場景智能生活體驗，全新的平板品牌「HUAWEI MatePad」最近便加入5G型號，亦即是今次開箱的HUAWEI MatePad Pro 5G。

新機搭載Kirin 990 5G處理器，內置10.8吋16：10超幼邊框屏幕及1,300萬像素主鏡頭，並支援EMUI 10.1操作系統，帶來多種創新的跨設備、跨平台的交互體驗。

先說其「HUAWEI Share多屏協同」功能，它讓平板與手機連接並實現多屏共享，包括互轉圖片，從手機按實圖片並拖曳至平板，便能立即儲存並檢視。平板與手機間互轉影片亦可，前者更懂得隨手機方向而自動旋轉畫面。其他用途還包括互傳文件檔案，利用平板的鍵盤或屏幕於手機上打字等等。平板更能夠播放手機內的音樂，實測在四個喇叭單元及HUAWEI Histen 6.0多聲道3D立體音效下，聲音響亮，環繞聲效果亦十分明顯，用來聽歌認真一流！

HUAWEI MatePad Pro 5G另一賣點是支援全新HUAWEI M-Pencil，此筆採用六棱形一體式設計，並可經磁力貼於平板上方充電，抽出並輕觸平板屏幕，可以直接開啟記事簿。有賴4,096級高精準度壓感技術，線條感應精準無比，粗幼更會隨筆壓而改變。若然配合預載程式《MyScript Calculator 2》使用，手寫公式還會轉化成文字並自動計算結果，比起用紙筆計算更具效率。

此平板另對應「智能分屏」功能，讓用戶在屏幕左邊和右邊各自開啟不同的應用，例如左邊上網，右邊觀看電視劇；又或一邊開啟《旋轉拍賣》，一邊開啟《淘寶》，方便格價。

HUAWEI MatePad Pro 5G配備7,250mAh的大容量電池，支援40W HUAWEI SuperCharge，充電時會顯示「超級充電」。實測在熄芒下充電10分鐘，電量由2%升至18%，充電速度極高。另外又支援無線逆向充電，只要反轉機背，然後將支援無線充電的手機或配件放在平板中間，就可以充電，即使在街無帶「尿袋」也能一解燃眉之急。

此機其他特色還包括「電腦模式」及「平行視界」功能，前者配合260g重的智能無線磁接鍵盤，就有恍如筆電般的打字手感。而平行視界則讓同一應用程式作分屏顯示，例如開啟《OpenRice》，左邊看主頁，右邊則看食評及排行榜等分頁，將大屏幕優勢發揮得淋漓盡致。

總括而言，HUAWEI MatePad Pro 5G讓用戶輕鬆建構出跨平台的協作環境，功能突破平板框框，也顛覆了用戶想像，只賣六千元左右實在物有所值，推薦入手。

HUAWEI MatePad Pro 5G規格表

制式：2G、3G、4G、5G

處理器：HUAWEI Kirin 990八核心

記憶體：8GB RAM + 256GB ROM，支援NM Card高達256GB

屏幕：10.8吋IPS觸控式屏幕 (解像度2,560×1,600)

鏡頭：800萬像素（前置）、1,300萬像素（主鏡頭）

對外連接：Wi-Fi、藍牙 5.1、Type-C

電池：7,250mAh

體積：246 x 159 x 7.99mm

重量：約462g

作業系統：HUAWEI EMUI 10.1 (基於Android）

建議零售價：$5,998，HUAWEI M-Pencil及智能無線磁接鍵盤分別為$548及$848

查詢：8128 8810