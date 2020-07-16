新人疫境闖樂壇　郭思何彥芷歌路各異唔會撞

樂壇女新人郭思（Suey）及何彥芷（Stella），晚上大晒白滑長腿獻出處女唱，孖師兄李皓軒開Live，雖然隔住個Mon見Fans，但兩女都大叫緊張，皆因將首次唱出合唱新歌《女朋友們》：「仲係我哋第一個活動，真係超緊張！事前都練唱過好多次，又互相幫大家平靜心情，首歌係一年前錄，終於推出！」其中Suey笑話最怕走音，若然太緊張會容易影響表現，至於Stella就話最怕發台瘟，驚開Live時腦海一片空白。

講到新歌內容，二人表示有關女仔心態：「鍾意嘅人、男友可能唔係你所想嘅咁好，無奈『鍾意』呢樣嘢就係咁神奇。」問是否個人寫照？二人異口同聲說不是，繼而分別自爆都有拍拖，均若4年，當中Stella指男友是圈內人，不過就不肯透露名字，而Suey男友則是圈外人。問可有叫男友準時收看Live？兩女甜笑謂：「有叫齊親朋戚友！呢個Live係公司畀我哋壯膽，希望遲啲每個星期開到一次，有師兄帶領個心都定啲，佢仲畀咗好多建議我哋。」

出道之年遇上疫情「程咬金」，問會可覺的輸蝕？Suey樂觀說不會：「希望我哋可以帶到歡樂、娛樂畀大家，係專登揀呢個時候出道。」問會視對方為競爭對手？Stella指是良性競爭，而Suey就話是互相學習的對象，又大讚Stella聲線厚實：「我鍾意唱輕音啲嘅歌，大家唔同歌路、唔會相撞，所以互相扶持！」