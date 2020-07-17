6歲男孩護妹畀狗咬面縫90針　美國隊長送盾牌鼓勵

美國懷俄明州一名6歲男童Bridger Walker日前為了保護妹妹，左臉頰遭狗咬傷毀容，最後要縫90針。他的家人於社交網站公開他的英勇行為，隨即獲得好大回響，除了網民大讚小朋友的英勇行為之外，就連「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦拍片表揚他，並送上美國隊長「盾牌」表揚他！

Bridger的姨姨Nikki Walker留言時表示他非常喜歡漫威超級英雄，希望這些英雄可以看到貼文後幫忙給他鼓勵。「美國隊長」基斯拍片大讚Bridger：「兄弟，你簡直就係英雄，你做嘅嘢非常無私又勇敢，你妹妹非常幸運有你呢個大哥哥，你嘅父母絕對替你感到好驕傲。希望你繼續做你自己，呢個世界需要好似你呢樣嘅人。」家人亦有上載Bridger着住美國隊長制服睇片時反應，他顯得好開心就連旁邊的妹妹亦好開心。除了阿Cap之外，「變型俠醫」麥克韋法奴（Mark Ruffalo）、「貓女俠」安娜希芙威（Anne Hathaway）都有轉發留言，其中安娜說：「我唔係復仇者，但我知道邊個先係超級英雄。我只能希望我人生有你一半勇敢，Bridger。祝你輕鬆康復。」