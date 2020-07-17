陳展鵬低潮做過地盤佬　姚子羚做啤酒妹遭非禮

以往成為藝人最常見係由星探發掘，不過唔係個個有幸喺讀書時期或剛畢業遇上，而且「打死一份工」未必係好事，究竟佢哋投身娛樂圈前係做咩職業？

陳展鵬

當大家認為陳展鵬撇唔甩亞視陣除時，其實佢係參加無綫藝員訓練班第7期入行，1998年更簽過唱片公司做歌手，可惜金融風暴令佢工作大減，最低潮時期投身地盤界，半年後因腳傷辭職，後來加入亞視，2008年再返無綫憑《城寨英雄》「拳佬」一角奪得視帝！

蕭正楠

與陳展鵬為小學同學嘅蕭正楠，大學修讀電腦系，畢業後做過電腦程式員，估都估唔到個性幽默風趣嘅，原來曾經做過I.T.行業。黃翠如電腦壞咗都唔使出去搵人整喇！

曹永廉

曹永廉入行前除咗做過超市經理及童裝售貨員，仲做過胸圍推銷員，係現實版《絕世好Bra》！憑佢做過sales嘅工種，加埋拍劇多年成功入晒屋，深得師奶歡心。

姚子羚

姚子羚爸爸生意同樣受金融風暴影響，當時於澳洲讀大學嘅佢都要放棄學業，曾做過兼職啤酒推銷員幫補生計，有次更遭客人拍打屁股非禮，幸得菲藉同事出手幫助。

陳茵媺

於多倫多安大略大學藝術與設計學院畢業嘅陳茵媺，曾先後於繪圖設計公司及時尚雜誌工作。從小憧憬成為香港小姐嘅佢，2006年回港參選並勇奪冠軍，簽約於無綫當藝員，繼而與老公陳豪組織家庭，相夫教子做幸福少奶奶。

郭藹明

1991年港姐冠軍郭藹明出名美貌與智慧並重，於美國南加州大學修讀機械工程學碩士學位，曾一度傳出佢入選美國太空總署（NASA）擔任見習工程師，最後否認傳聞，指當年只係喺一間私營公司實習。

謝安琪

謝安琪畢業於翻譯及語言學，講得一口流利英語，入行前擔任過英文老師，熱愛音樂嘅佢後來投身樂壇，成為天后。

同場加映：

唔少女藝人入行前做過空姐，包括黃智雯、劉佩玥、朱智賢、AGA、李若彤、譚小環、郭羨妮等，唔知有冇人被佢哋serve過呢？