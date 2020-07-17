果粉聚焦：新貼圖發表　Memoji都要戴口罩

每年7月17日都是世界表情符號日(World Emoji Day)，而Apple也一如過往率先公開一系列全新表情符號，並將於今年秋季隨iPhone、iPad、Mac 及Apple Watch的免費軟件更新一同推出。新的表情符號五花八門，有港人至愛飲料珍珠奶茶、象徵計數的掐指手勢、支持平權的跨性別符號，以及迴力鏢、渡渡鳥、皮納塔、海狸、俄羅斯娃娃、硬幣、心臟、肺、忍者和墨西哥粽等等。

Emoji以外，Apple旗下Memoji也將配合iOS 14迎來更多變化，首先面部和肌肉結構再經過精心調整，令貼圖更加生動活潑。其次是加入了更多裝飾選項，例如可為Memoji戴上口罩，仲有不同顏色選擇，疫下使用至啱Timing！

頭飾有19種新造型，包括頭巾、絲巾、單車頭盔、護士帽和泳帽等，新髮型也有11款，包括男士髮髻、頂髻、分側界、波浪捲髮及漸層髮型等。

特別一提，全新Memoji動作也更多元化，除了臉紅還追加了擊拳、擁抱動作，讓用戶們透過貼圖互相鼓勵。