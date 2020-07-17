灌完水食薯仔　羅仲謙劉憲華鬥肌闖煉獄

羅仲謙、劉憲華的肌肉是在煉獄中打造出來的。

藝人羅仲謙、韓國男團Super Junior-M成員劉憲華（Henry）主演電影《征途》，該片取材於同名的爆紅網遊，導演陳德森為了令電影更加原汁原味搬上大銀幕，特別對Henry及謙仔開出嚴格要求，拍戲3個月期間，必需保持最Top Fit身體狀態！今次發布二人爆肌照，一大排朱古力、手臂背肌脹卜卜，足證二人付出的汗水非常值得。

拍攝期間，Henry和謙仔每日在攝氏40度高溫下開工12小時，應付大量動作和特技鏡頭外，放假還要持續接受武術、騎馬等特訓，所付出的體能實在難以形容。每日收工後，二人還會相約在健身中心繼續操，從不偷懶！

為進一步滿足導演要求，飲食一環二人同步沒有忽視，日常要應付海量工作通告的Henry，在拍《征途》的日子裏，油鹽和最愛的飯麵全部冇得食，日日只以水烚雞胸和青菜醫肚；至於有大隻仔之稱的羅仲謙，亦按照教練指示，少油少鹽。

羅仲謙說：「我同Henry都有露胸肌嘅造型，所以除咗力量鍛練，教練喺改善線條方面都有特別安排，例如拍造型照之前，連續幾日要我飲10公升水，到影相當日就要勁食薯仔收水，等身體線條更明顯。」問謙仔擴胸後呎吋？他笑謂：「當時沒有度，有42吋啩！」自律加上努力，Henry和謙仔爆肌效果理想，手瓜、胸肌、格仔腹有齊，有線條又不過分筋肉。