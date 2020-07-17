搬舊屋月慳14萬租　陳浩民疫市低收入

新冠肺炎疫情持續，藝人陳浩民坦言演藝工作大受影響，早前往返內地拍劇需要中、港兩邊隔離近半個月，費時又欠收入，叫苦連天！為了節省開支，他由原本交14萬月租的何文田複式天池屋，舉家搬至早年斥資4,500萬元購入的紅磡2,000呎舊屋慳租！

陳浩民說：「我哋未正式搬出，只係有時間就逐啲搬，因為屋企嘅嘢太多。有呢個打算係因為細路逐漸長大，我同Lisa（太太蔣麗莎）希望佢哋每人可以有個獨立房間。新屋有6間房，對比舊屋多兩間房，對我哋六口之家嚟講係最好嘅安排。」

捱到病都要開工

其實一家六口並非有空間就可解決問題，疫情期間要中、港兩邊往返的陳浩民，因要自我隔離而未能看顧小朋友，難為Lisa照顧4名子女之餘，還要日日在家做數小時網上直播「帶貨」，即使月前因病臥床亦要繼續「帶貨」，如此搏命吸金，實在令人佩服！

陳浩民日前偕Lisa受訪，他大讚這位「超級老婆」：「疫情期間工作量或多或少受影響，好彩太太同平台合作直播帶貨，幫補唔少。我仲要讚佢工作分配能力超強，佢One man band冇助理、冇梳化、冇FM，由揀貨到寫稿全部一腳踢，仲要照顧埋『四大天王』同埋我呢個老公，喺我眼裏簡直係超人！」