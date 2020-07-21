【錄音流出】前火箭少女Yamy遭老闆鬧醜樣

內地選秀節目《創造101》誕生的女團「火箭少女101」早前解散，未來各自發展，作為前隊長的Yamy今日自爆被公司老闆羞辱打壓，終心淡提出解約。她於社交網上載一段老闆在員工大會上的對話錄音，在短短三分鐘的錄音中，對方已多次人生攻擊，批評Yamy長相：「很醜！這事實！非常醜！超級醜！」更鬧爆Yamy歌藝欠佳。

Yamy再發長文指出道後已經常被網友指「醜」、「年紀大」，及後幾經辛苦建立起信心，卻被老闆一下子擊沉，她大爆：「我曾經最信任和依靠的老闆，在員工大會上號召大家一起羞辱我，說我醜到讓他忍不了，嫌我沒有價值，逼迫與會者認同他的種種觀點 ...聽到同事們冒險提供的錄音時，我感到錯亂。這兩年來，你是在用面具跟我相處嗎？抱歉，我認真了。」

她續因此對公司死心決意解約，卻被對方以「情況了解，不要作死」八字作回應，再次激起怒火，決定公開錄音，並留言鬧爆：「也許我的外貌不符合你的審美，但不代表你可以蹂躪我的尊嚴；也許你曾經支持過我，但不代表你可以永久地把我辱罵讓我腐爛。我不是你表演“霸道總裁”的觀眾，更不是任你擺布的玩偶。我拚命保護的愛與勇氣，絕不允許你繼續摧殘！」

發文公開後，多位「火箭少女101」前成員，包括楊超越、孟美岐、吳宣儀都有留言力撐，至於身為《創造101》導師的黃子韜，亦在社交網鬧爆該公司老闆：「就這樣背後罵的還被錄音的人，可見在公司說話到底是有多麽的讓人惡心？開公司？ 當老闆？賺錢？你配？有錢？ 就這？當初為何要簽？這行業你們不知道的惡心的多了去了，但報應都將會到。」而藝人張嘉倪亦有發文支持Yamy。