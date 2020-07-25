林子祥5點幾約食早餐　劉賢德爆泳兒錄音10幾Take

無綫藝人許文軒主持音樂訪談節目《我們的音樂時代》，邀來樂隊太極成員劉賢德擔任嘉賓，大談HIFI唱片製作。劉賢德對該類唱片製作要求甚高：「HIFI唱片主要條件就係靚聲，要用真樂器，少啲電子，錄音時大多數係同步錄音，現場感會更加好。樂手同歌手之間多啲交流，聽聲就好似見到每件樂器擺咩位置，有前有後。依家我做音樂嘅使命係，既然有好多人都話香港人嘅製作唔好，錄音唔靚，自己有機會做嘅時候，一定要達到國際級水準嘅音樂畀大家。」

談到監製過的HIFI唱片中，哪位歌手感受最深時，他說：「一定係林子祥，因為開工最早一定係佢，有次佢約我朝早5點幾食早餐，之後去錄音，當時我仲有少少懷疑，咁早開咗聲未？佢真係神級，7點開始錄到12點前，已經錄好咗3隻歌。」問到那位歌手花過很長時間錄音，他說：「泳兒！其實佢係唱得之人，每次都好快完成，但佢錄《天若有情》，我要佢錄咗10幾個Take，但唔代表佢唱唔到，係因為個Magic未出到嚟，忽然有一Take全部人都呆咗，我知道就係呢一Take！」