何猷啟首開腔認已離婚：繼續為孩子付出關愛和責任

已故賭王何鴻燊兒子、已婚的何猷啟昨日驚爆背妻偷食20歲少女Alice Chung，但據知猷啟與太太齊嬌在數月前已辦離婚手續。今早猷啟與齊嬌及兩位囡囡現身機場，齊嬌帶同兩女返上海娘家，似是避風頭。

猷啟首度開腔，發聲明回應事件：「因為近日家裏發生的事情比較多，不適合對外公布我和齊嬌的事，對此抱歉。我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾私生活，尤其是小朋友，希望大家諒解，謝謝。」

單拖何猷啟首為「小三」開腔

下午約三時，猷啟獨自前往尖沙咀商場，身穿黑衫的他不時撳電話，記者上前時他一臉愕然，被連番追問離婚一事時他首度開腔。

問及離婚一事，心情是否已平伏？與Alice如何認識及女方是否「小三」？會如何向母親交代？他一概未有回應，只說：「Sorry，無可奉告。」至於是否會開記者會交代離婚事宜？他說：「唔會開記者會。（齊嬌帶兩個囡囡離開香港，有冇唔捨得佢哋？）都係一陣啫，計埋隔離時間應該大約一個月。（細女一歲都未夠，擔唔擔心佢疫情下搭飛機？）都擔心，做好防疫措施，幫佢戴帽，着衫同洗多啲手。（三母女是否一早已計畫離港？）係，一早已經Plan好。」猷啟其後又不斷說:「Sorry，我真係冇乜嘢講。」之後匆匆離開。