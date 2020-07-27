大熱天開工體力透支　唐詩詠血壓狂跌要「急救」

藝人唐詩詠日與陳展鵬與日前於長沙灣為無綫新劇《超能使者》開工，拍攝一場展鵬利用詩詠的超能力為街坊醫病賺錢，鑑於新冠肺炎疫情仍未受控制，演員們開工時也分外小心，已為人父的展鵬於不用埋位時必定戴上口罩，更不時噴消毒酒精，還不吝嗇與拍檔詩詠「分甘同味」。

一臉倦容的詩詠表示連日來天氣酷熱令體力透支，日前難得有一日假期，即睇中醫調理身體，沒料被診斷出血壓低：「平時血壓90幾好正常，點知嗰日得74，嚇到個醫師問我嚟嗰時有冇暈，佢即刻幫我針灸，又開啲解毒茶畀我日日飲，因為我覺得成日似就嚟中暑咁。（又瘦咗？）係比之前瘦，雖然都有食嘢，但體能消耗太勁，呢排Keep住瞓3、4個鐘，好難瞓得冧，都知今次隻病毒（新冠肺炎）係好講免疫力，所以都真係要補補佢先得。」

此外，談到展鵬在劇中假扮醫師，他笑指近日也有在家扮食客與女兒互動：「個女開始玩煮飯仔，我要扮食，佢攞咩畀我都要放入口，扮嘢放唔得，佢會發現。（呢排開工冇乜時間陪女？）都係，之前半夜幫佢砌櫈，呢排天氣熱，驚佢畀太陽曬親，即使凌晨3、5點收工，都幫佢個房黐反光玻璃紙，想佢瞓得舒服啲，係瞓得少，不過都OK嘅！」