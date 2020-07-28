【教樂事】解構校本言語治療

融合教育的宗旨是讓有特殊學習需要的學生得以融入主流學校，而就每個不同範疇，教育局跟校方和專業人士一直都各司其職，為學生作出針對性的適切服務，今期我聚焦在言語治療於學校層面上所發揮的作用。

了解常見的言語障礙

言語障礙是教育局就特殊教育需要學生類別中的其中一個範疇，學童常見的言語障礙，主要分為四大類：發音問題、語言問題、流暢問題及聲線問題。發音問題是指學生說話時發音不正確，導致混淆不清。例如：把「派簿」說成「拜簿」；「豆袋」說成「舊改」。有語言問題的學生在課堂活動中，因未能理解教師或同學們的訊息而產生誤會，以致答非所問。而他們在表達想法時，學生亦因組織能力較弱，或缺乏應用所需的詞彙，使表達的訊息令人難以明白。流暢問題是指說話時多次重複某些字或音，將字音無故拉長，說話時的節奏太快或過慢，張開嘴巴卻遲遲說不出話來等，是我們俗稱的口吃。學生在家或校內嬉戲時慣性地大叫大嚷，在長久的情況下使聲帶受損，甚至長出「息肉」，最終引致聲音沙啞，這便是我們所指的聲線問題，這是由於孩子們過度使用或錯誤運用聲帶。除此之外，心智解讀亦是言語治療中重要一環，治療師會就個別學生能力，制訂出有助提升學童理解力的適當指導及訓練，以助他們了解日常生活及學習上該當如何應對。

由 2019/20學年起，教育局推行「加強校本言語治療服務」計劃，學校可透過此計劃聘請校本言語治療師，加強支援有言語障礙或其他有特殊教育需要的學生。

針對性介入

言語治療師在校的工作很廣泛，在預防工作方面，言語治療師指導教師如何及早識別懷疑有語障的學生，並與校內教師團隊建立校內轉介機制，並定時檢討。他亦需與教師團隊共同設計適切的教學活動，以發展提升學生「聽、說、讀、寫」能力。家長教育方面，言語治療師會根據校本情況，舉行家長講座，提升家長對語障及心智解讀的認識，並增強家長促進孩子言語發展和表達的能力。

在治療工作方面，言語治療師會為懷疑有語障的學生進行評估，有需要時亦會走進班房，觀察學生在課堂的學習表現，以分析他們的問題。接着便會與教師和家長為學生共同訂定治療計劃。在施行期間與教師及家長保持溝通，以便讓他們進一步了解有語障的學生的言語能力、語障特徵、對學習和日常生活的影響等，並定期檢討治療計劃的成效。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長。教育碩士（課程與創新教學/資優教育），從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。