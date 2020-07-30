感謝醫護偉大！施匡翹開Live解釋「食鹽抗肺炎」

歌手施匡翹確診新冠肺炎，網上瘋傳指施匡翹於留院期間要求醫院在其膳食中加鹽，原因是她相信「食鹽可以對抗肺炎」，不過就有好多網友留言話佢冇常識，指食太多鹽會有腎病，已轉移到隔離營繼續隔離嘅施匡翹，喺社交網開Live解釋「食鹽事件」，她覺得大家不了解事實嘅真相：「食鹽太搞笑，大家都唔明白事實嘅真相，起初我好介意，但後來我都接受，唔理就得。」

她又指自己健康良好，冇肺炎的病徵，冇咳及冇感冒病徵，佢又分享在住院期間的經歷：「最可怕係連感冒嘅感覺都冇，呢樣係最可怕嘅事。我見過同房嘅病人，咳得好辛苦，但我就冇咳。所以大家真係唔好再周圍去，唔好覺得唔關大家事。」

她又表示施匡翹知道確診後收到大量傳媒電話，但完全唔識處理，而自己又冇唔舒服，覺得自己冇可能中招，為此事而喊過幾次。

施匡翹在直播中，多次感謝醫護人員的偉大，覺得他們很辛苦，因為全身防護裝備加上外面沒有冷氣，更指可以看到他們的手套也在流汗：「令到個人好珍惜所有嘢，人生實在太無常，有咩想講嘅嘢一定要講咗先，因為唔知人生係點，太無常。」她又強調要保持正能量，鼓勵大家要正面面對。