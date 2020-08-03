電飯煲料理　食譜大整合

自問想煮又想偷吓懶嘅，唔少都會選擇「一煲過」，好似沙鍋、火鍋之類，當然，最易Handle必數電鍋、即電飯煲，網上有唔少網民毫不吝嗇咁分享自家電飯煲食譜，一於搜羅中西別具特色嘅美味食譜，等大家輕輕鬆鬆過吓「疫境廚神」癮！

健康有營 香菇番薯雞肉電鍋飯

材料（2人分量）：

白米 1杯

雞柳 4條

鮮冬菇 6粒

番薯 1個

鴻喜菇/雞髀菇 1棵

水 1/4杯

醃料：

豉油 1茶匙

糖 少許

鹽 少許

調味料：

日式醬油 1湯匙

味醂 1湯匙

做法：

1.雞柳洗淨切塊，用醃料稍醃。

2.鮮冬菇去蒂洗淨切片。

3.鴻喜菇或雞髀菇去蒂洗淨。

4.番薯去皮切粒浸水，以防氧化變黑。

5.電飯煲內倒入米，加入水及調味料。

6.按次序在米上面鋪上番薯、鴻喜菇或雞髀菇、鮮冬菇及雞柳。

7.按掣煮飯。

8.煮熟後，開蓋，拌勻即成。

超易上手 麻油雞飯

材料（2人分量）：

雞髀小 1隻（去骨切片）

白米 1杯

米酒 1湯匙

黑麻油 1湯匙

薑片 數片

鹽 1茶匙

做法：

1.將米洗淨瀝乾水、薑片和雞肉切片；起油鍋，加入麻油爆香薑片，放入雞肉，煎至表皮焦香。

2.下鹽和米酒煮到稍為收汁。

3.倒入米，與雞肉和薑片拌炒一分鐘，放入約1.5量米杯的水。

4.將所有材料放進電飯煲內煮熟，打開翻動均勻，關蓋焗多10分鐘即成。

清新鮮味 番茄燉鱈魚

材料（2人分量）：

鱈魚 2塊

洋葱 1個

蒜蓉 1瓣

番茄 1罐

厚切煙肉 80克

牛油 10克

固體清湯 1粒

鹽、羅勒和胡椒 各適量

水 適量

做法：

1.洋葱切成小塊。

2.番茄、蒜蓉、牛油、清湯粒和煙肉切碎，放入羅勒和胡椒拌勻，倒入電飯煲。

3.面層放上鱈魚件，灑少許鹽及胡椒作調味，倒入適量清水，煮熟即成。

鮮香惹味 三文魚味噌炊飯

材料（2人分量）：

三文魚 1塊

洋葱 150克

熟粟米粒 1/2杯

白米 2杯

青葱 1/2棵

蒜頭 2瓣

水 1.6杯

調味料：

味噌 1.5湯匙

鰹魚醬油 40cc

鹽 1/4茶匙

黑胡椒粒 1/4茶匙

醃料：

鹽 1/2茶匙

米酒 1湯匙

黑胡椒粒 1/8茶匙

做法：

1.米浸泡20-30分鐘後瀝乾；三文魚以醃料略醃10分鐘、蒜頭切碎、洋葱切丁、青葱成細粒，備用。

2.三文魚以廚房紙索乾水分，燒熱鑊，倒入1茶匙油，放入三文魚蓋上蓋子，中火煎至兩面呈金黃色，盛起。

3.原鑊炒香洋葱，再放入蒜碎爆香。

4.水、味噌、鹽和鰹魚醬油拌勻。

5.下米到電飯煲內，倒入炒香的洋葱及醬油，米要完全浸泡在水中。

6.煮熟後焗10分鐘，放入三文魚焗多10分鐘，拌勻盛起後，放入粟米粒、葱花拌勻即成。