電飯煲料理　食譜大整合

2020年08月03日 12:15
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    電飯煲料理　食譜大整合
    自問想煮又想偷吓懶嘅，唔少都會選擇「一煲過」，好似沙鍋、火鍋之類，當然，最易Handle必數電鍋、即電飯煲，網上有唔少網民毫不吝嗇咁分享自家電飯煲食譜，一於搜羅中西別具特色嘅美味食譜，等大家輕輕鬆鬆過吓「疫境廚神」癮！
    健康有營　香菇番薯雞肉電鍋飯
    材料（2人分量）：
    白米 1杯
    雞柳 4條
    鮮冬菇 6粒
    番薯 1個
    鴻喜菇/雞髀菇 1棵
    水 1/4杯
    醃料：
    豉油 1茶匙
    糖 少許
    鹽 少許
    調味料：
    日式醬油 1湯匙
    味醂 1湯匙
    做法：
    1.雞柳洗淨切塊，用醃料稍醃。
    2.鮮冬菇去蒂洗淨切片。
    3.鴻喜菇或雞髀菇去蒂洗淨。
    4.番薯去皮切粒浸水，以防氧化變黑。
    5.電飯煲內倒入米，加入水及調味料。
    6.按次序在米上面鋪上番薯、鴻喜菇或雞髀菇、鮮冬菇及雞柳。
    7.按掣煮飯。
    8.煮熟後，開蓋，拌勻即成。
    超易上手　麻油雞飯
    材料（2人分量）：
    雞髀小 1隻（去骨切片）
    白米 1杯
    米酒 1湯匙
    黑麻油 1湯匙
    薑片 數片
    鹽 1茶匙
    做法：
    1.將米洗淨瀝乾水、薑片和雞肉切片；起油鍋，加入麻油爆香薑片，放入雞肉，煎至表皮焦香。
    2.下鹽和米酒煮到稍為收汁。
    3.倒入米，與雞肉和薑片拌炒一分鐘，放入約1.5量米杯的水。
    4.將所有材料放進電飯煲內煮熟，打開翻動均勻，關蓋焗多10分鐘即成。
    清新鮮味　番茄燉鱈魚
    材料（2人分量）：
    鱈魚 2塊
    洋葱 1個
    蒜蓉 1瓣
    番茄 1罐
    厚切煙肉 80克
    牛油 10克
    固體清湯 1粒
    鹽、羅勒和胡椒 各適量
    水 適量
    做法：
    1.洋葱切成小塊。
    2.番茄、蒜蓉、牛油、清湯粒和煙肉切碎，放入羅勒和胡椒拌勻，倒入電飯煲。
    3.面層放上鱈魚件，灑少許鹽及胡椒作調味，倒入適量清水，煮熟即成。
    鮮香惹味　三文魚味噌炊飯
    材料（2人分量）：
    三文魚 1塊
    洋葱 150克
    熟粟米粒 1/2杯
    白米 2杯
    青葱 1/2棵
    蒜頭 2瓣
    水 1.6杯
    調味料：
    味噌 1.5湯匙
    鰹魚醬油 40cc
    鹽 1/4茶匙
    黑胡椒粒 1/4茶匙
    醃料：
    鹽 1/2茶匙
    米酒 1湯匙
    黑胡椒粒 1/8茶匙
    做法：
    1.米浸泡20-30分鐘後瀝乾；三文魚以醃料略醃10分鐘、蒜頭切碎、洋葱切丁、青葱成細粒，備用。
    2.三文魚以廚房紙索乾水分，燒熱鑊，倒入1茶匙油，放入三文魚蓋上蓋子，中火煎至兩面呈金黃色，盛起。
    3.原鑊炒香洋葱，再放入蒜碎爆香。
    4.水、味噌、鹽和鰹魚醬油拌勻。
    5.下米到電飯煲內，倒入炒香的洋葱及醬油，米要完全浸泡在水中。
    6.煮熟後焗10分鐘，放入三文魚焗多10分鐘，拌勻盛起後，放入粟米粒、葱花拌勻即成。