電飯煲料理 食譜大整合
2020年08月03日 12:15
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電飯煲料理 食譜大整合
自問想煮又想偷吓懶嘅，唔少都會選擇「一煲過」，好似沙鍋、火鍋之類，當然，最易Handle必數電鍋、即電飯煲，網上有唔少網民毫不吝嗇咁分享自家電飯煲食譜，一於搜羅中西別具特色嘅美味食譜，等大家輕輕鬆鬆過吓「疫境廚神」癮！
健康有營 香菇番薯雞肉電鍋飯
材料（2人分量）：
白米 1杯
雞柳 4條
鮮冬菇 6粒
番薯 1個
鴻喜菇/雞髀菇 1棵
水 1/4杯
醃料：
豉油 1茶匙
糖 少許
鹽 少許
調味料：
日式醬油 1湯匙
味醂 1湯匙
做法：
1.雞柳洗淨切塊，用醃料稍醃。
2.鮮冬菇去蒂洗淨切片。
3.鴻喜菇或雞髀菇去蒂洗淨。
4.番薯去皮切粒浸水，以防氧化變黑。
5.電飯煲內倒入米，加入水及調味料。
6.按次序在米上面鋪上番薯、鴻喜菇或雞髀菇、鮮冬菇及雞柳。
7.按掣煮飯。
8.煮熟後，開蓋，拌勻即成。
超易上手 麻油雞飯
材料（2人分量）：
雞髀小 1隻（去骨切片）
白米 1杯
米酒 1湯匙
黑麻油 1湯匙
薑片 數片
鹽 1茶匙
做法：
1.將米洗淨瀝乾水、薑片和雞肉切片；起油鍋，加入麻油爆香薑片，放入雞肉，煎至表皮焦香。
2.下鹽和米酒煮到稍為收汁。
3.倒入米，與雞肉和薑片拌炒一分鐘，放入約1.5量米杯的水。
4.將所有材料放進電飯煲內煮熟，打開翻動均勻，關蓋焗多10分鐘即成。
清新鮮味 番茄燉鱈魚
材料（2人分量）：
鱈魚 2塊
洋葱 1個
蒜蓉 1瓣
番茄 1罐
厚切煙肉 80克
牛油 10克
固體清湯 1粒
鹽、羅勒和胡椒 各適量
水 適量
做法：
1.洋葱切成小塊。
2.番茄、蒜蓉、牛油、清湯粒和煙肉切碎，放入羅勒和胡椒拌勻，倒入電飯煲。
3.面層放上鱈魚件，灑少許鹽及胡椒作調味，倒入適量清水，煮熟即成。
鮮香惹味 三文魚味噌炊飯
材料（2人分量）：
三文魚 1塊
洋葱 150克
熟粟米粒 1/2杯
白米 2杯
青葱 1/2棵
蒜頭 2瓣
水 1.6杯
調味料：
味噌 1.5湯匙
鰹魚醬油 40cc
鹽 1/4茶匙
黑胡椒粒 1/4茶匙
醃料：
鹽 1/2茶匙
米酒 1湯匙
黑胡椒粒 1/8茶匙
做法：
1.米浸泡20-30分鐘後瀝乾；三文魚以醃料略醃10分鐘、蒜頭切碎、洋葱切丁、青葱成細粒，備用。
2.三文魚以廚房紙索乾水分，燒熱鑊，倒入1茶匙油，放入三文魚蓋上蓋子，中火煎至兩面呈金黃色，盛起。
3.原鑊炒香洋葱，再放入蒜碎爆香。
4.水、味噌、鹽和鰹魚醬油拌勻。
5.下米到電飯煲內，倒入炒香的洋葱及醬油，米要完全浸泡在水中。
6.煮熟後焗10分鐘，放入三文魚焗多10分鐘，拌勻盛起後，放入粟米粒、葱花拌勻即成。