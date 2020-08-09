洛杉磯波鞋名所出手　聯名AJ四連發

試問世上有幾多款波鞋可以面世幾十年仍然咁受歡迎？每次有新色設計或聯名鞋款推出，即使要大家登記資料抽籤而最後只收到「祝福電郵」，但大家仍然無悔咁去重複又重複抽籤、落空、再抽籤、再落空......睇怕只有Jordan Brand先有咁既能耐！繼2018年聯手推出過Union x Air Jordan 1後，兩年後洛杉磯波鞋店Union就再次出手與Jordan Brand合作，更一口氣推出Air Jordan 4（兩款配色）、Air Jordan Delta Mid及Air Jordan Zoom '92共4款聯名設計。

今回聯名系列中全部鞋款都係用上網料及麖皮混合打造，當中Air Jordan 4 Off Noir及Air Jordan Delta Mid Off Noir鞋身以黑色配藍色細節；而Air Jordan 4 Guava及Air Jordan Zoom '92 Guava則以粉紅色鞋身綴上紅色細節，而4個鞋款均配襯舊化效果的發黃中底設計，並於鞋側繡上「UN/LA」標籤，而最特別的是兩款Air Jordan 4鞋舌位置刻意換上輕薄物料，以便可以將鞋舌向外反摺，將原本縫於鞋舌內上下倒轉的「Air Jordan」標籤調番轉外露，着短襪時都唔使驚「刮腳背」，一腳兩得。如無意外Union x Jordan Brand聯名系列本月尾就會正式發售，但確實發售詳情就有待公布，謹記密切留意Union及Jordan Brand最新消息。