唔幫楊明答問題　莊思敏：佢會繼續暫住我屋企

藝人楊明日前凌晨駕車時於馬己仙峽道發生交通意外，其女友莊思明偕家姐莊思敏齊齊到場了解，今日楊明與女友位於山頂道的同居寓所外，有不少傳媒守候，但未見二人現身。

反而於下午約六時，莊思敏驅車離開寓所直往石澳，並於石澳接了一名男友人上車，期間她接受訪問，更表示男友人是其生意拍檔，因對方太太生日所以與他會合往買蛋糕。提及楊明心情，她雙手合十說：「OK嘅，關於楊生嘅事唔方便回答，多謝關心。（思明心情點？）都OK，等佢哋自己回應，畀佢平復番啲先。」問及楊明與思明有沒有嗌交？她即擰頭示意，並表示：「其實發生意外，家人都擔心，但要畀時間佢哋。」

問到有指楊明酒駕，會否為他澄清沒有飲酒？她說：「唔方便講，等佢哋自己講，因為意外時我都唔在場，佢同阿妹依家都喺屋企，不過佢兩個喺房，我又喺自己房，都冇見到面。（知唔知楊明有冇飲酒？）冇冇冇，冇了解。」問及平時會否與楊明飲兩杯？她也沒有回答，只透露楊明會繼續於其寓所暫住，但未知對方會住至何時。至於楊明的工作安排，她說：「我諗佢有安排，唔知佢會休息幾耐。」

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