待遇差不及上戶彩！藤田Nicole密謀劈炮

日本大型事務所Oscar Promotion近年相繼有知名藝人流失，去年有忽那汐里與岡田結實，今年3月輪到一姐米倉涼子自立門戶發展。有雜誌披露人氣女模藤田Nicole對Oscar十分不滿，覺得待遇差，不排除與Oscar結束合作關係獨立發展。

不過，Oscar已否認此事，但據聞Nicole與Oscar的確曾多次談判，待遇仍未得到改善。最近旗下另一位藝人堀田茜將於8月底約滿不續約，Nicole與堀田茜是演出綜藝節目的兩大主將，特別是Nicole一年間便為事務所賺2億日圓（約1,460港元），賺錢能力直迫米倉，最近疫情令Oscar的業績滑落，但Nicole仍繼續隔空演出為事務所搵銀，獨力撐起Oscar全公司。

不過，事務所對Nicole的待遇只是一般而已，Nicole同堀田從事務所到電視台開工，或完成工作回家，都是自行搭的士，要承受遇到狂迷的風險，Oscar完全罔顧藝人的安全。Nicole的前輩上戶彩和武井咲出道不久，就有專車接送，剛力彩芽重返Oscar後亦獲專車接送。Oscar聲言重視藝人的表現，但Nicole為事務所賺了不少錢，連專車接送也欠奉，待遇毫不理想，難怪Nicole做到一肚氣。