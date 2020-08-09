Gordon Murray Automotive T.50　全球限量100輛

淨車重僅986kg及擁有僅1.5kg/ps重量馬力比的T.50，全球限量生產100輛。（互聯網）

全球發表代表甚麼？代表廠方已做好準備向世界展示其新作或新產品，當中還配合非常實在的基本數據和內容，絕不會是得個殼畀你睇。

最近同樣是首次做全球發布的Gordon Murray Automotive(簡稱GMA)，向大家完美示範了一次「全球發表其實是咁做的」。新聞稿長達21頁紙、規格表資料詳盡到有3頁之多，可供媒體下載使用的T.50 外觀、內裝連引擎圖片逾50款。就連是網上全球發布影片，也是堅認真和有誠意。

來自英國的Gordon Murray Automotive是由著名F1賽車設計師 Gordon Murray, CBE掌舵的新超跑車廠，而T.50就是他們的頭炮之作。全球限量生產100輛，當然包括香港市場。

採用中後置引擎、後驅布局及搭配六前速手波的T.50，標榜「Lightweight is everything」，擁有碳纖和鋁複合物料打造的Monocoque單體車架結構，引擎則主要以鋁合金和鈦物料打造，淨車重僅986kg。

所搭載4.0L V12引擎，堪稱是全球最輕(僅178kg)、轉速最高(達12,100rpm)、功率最高的街道版自然吸氣引擎。當引擎轉速達到11,500rpm時，可爆發出663PS最大馬力。467Nm最大扭力可於9,000rpm全數釋出，而大約331Nm扭力更可於2,500rpm時供應。 更重要是，其重量馬力比極之出色，僅1.5kg/ps，完勝不少超跑。