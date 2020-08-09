王浩信路人甲　做大佬Action！

「視帝」王浩信在明晚播出的劇集《反黑路人甲》中戲癡扮大佬，兼且男女通殺艷福無邊，既與湯怡有床戲，又有幕扯開馮盈盈恤衫戲份，最重口味則要數與張振朗的「世紀一吻」。

王浩信、張振朗、湯怡、馮盈盈主演的無綫劇集《反黑路人甲》於明晚（10日）晚上九時半在翡翠台播出。新劇大玩荒誕喜劇路線，浩信由「路人甲」戲癡扮演臥底江湖大佬，身入虎穴偵查黑幫兇殺案，身為「演員」的他往往搬出電影橋段化險為夷，甚有向周星馳經典作品《喜劇之王》致敬味道。

傾盡畢生無聊底

浩信在劇中周旋於七位女演員之中，除與湯怡有床戲，還跟臥底拍檔張振朗獻出HeHe吻，享盡艷福。罕有拍電視劇的湯怡於劇中繼承父業，由「清純Miss」變成社團話事人。而馮盈盈有場被浩信扯開恤衫露bra的戲份，香艷又搞笑，盈盈拍攝時更嫌效果不好要求多拍一次，為藝術不介意犧牲色相。

首演喜劇的浩信受訪時說，喜劇是眾多戲種裏面最高深的一門：「大家唔好將鬧劇同喜劇擺埋一齊，佢哋之間係有分別，同監製林志華合作多次，佢知道我好喜歡拍喜劇，終於等到呢次機會，係唔同嘅嘗試。我亦用盡畢生嘅無聊底子，希望觀眾喺呢段時間笑吓。」他又笑謂第一次和男人拍咀戲相當緊張，即使是合作無間的張振朗也不例外。

張振朗堅守貞操

張振朗做臥底的唯一底線是謹守貞操，除了不能出賣肉體，任何事也可以做。劇中他力拒賴慰玲飛擒大咬，相當爆笑：「我同浩信不停諗可以玩啲乜，令觀眾睇得過癮，希望觀眾感受到我哋嘅熱誠，開心笑吓。」

朱敏瀚唔做細佬 變小三

無綫「御用細佬」朱敏瀚在劇中被監製改造成一身肌肉的冷血殺手，擺脫過往長不大的形象，他說：「呢套劇令我一改細佬嘅戲路，希望畀到驚喜觀眾。事前跟教練做Gym操咗幾個月，身形、狀態係人生中最弗。」戲中他與王浩信及張振朗是「三劍俠」，他笑說：「佢兩個不嬲都係『情侶檔』，能夠介入真係好榮幸。喺浩信身上學到好多嘢，佢對演戲執着真係好少見，每場戲都捉得好緊。」

高海寧演回自己扮演女明星，任性刁蠻、目中無人，原本對王浩信看不上眼，後來幾經事故卻另眼相看，傾心之餘，還不惜一切幫助他。繼《殺手》、《迷網》後再有新劇出街，她說：「三個角色性格、設定都好唔同，今次角色好可愛，有佢喺度成個氣氛都好跳脫。」

蔣家旻霸氣阿姐 重情重義

蔣家旻在《反黑路人甲》中擺脫過往乖乖女形象，以從影最性感的一次扮演社團大家姐「水姐」，帶領一班姊妹在夜總會搵食，她說：「希望今次角色畀到觀眾眼前一亮，唔再畀人覺得我只係局限演小妹妹嘅角色。」

劇中蔣家旻要勾引王浩信，她說：「我喺社團負責黃色事業，好識得用性感同媚態去利用男人幫我做嘢。水姐表面霸氣，咩都唔驚，因為係大家姐有好多手下，但對住王浩信就動咗真情，暗地裏保護、幫助佢，角色性感得嚟係一個有情有義嘅女人。」