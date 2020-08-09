【做小三有苦衷】《迷網》嘉碧一個原因唔敢選港姐

於熱播劇《迷網》中飾演「嘉碧」的無綫新人陳嘉慧（Erica），角色由「純純免」至突然變「小三」身份，演技層次尚算幼嫩，但其脫俗模樣卻很吸睛，今年24歲在日本留學返港的她，有一股日本娃娃的精緻，見她在社交平台上載的泳衣照，兼有豐滿咪咪，但她卻覺得樣和身材都不夠好，即使被指樣貌有台星賈靜雯的影子，但她卻謙稱：「我梗係冇佢咁靚啦！」自覺不夠靚的Erica見到港姐招募宣傳，卻未有膽去試，最後決定報讀無綫第29期藝員訓練班，她深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。

做老臨挑起戲癮

問到Erica入行原因，她稱暑假返港時跟朋友去做臨時演員，演出無綫劇《溏心風暴》的臨記，從此便愛上演戲，直至在3年前回流，便正式報讀訓練班入行，之後的三個月實習期，做過不少閒角，令她感受到即使做路人甲，行路都要有戲。而無綫亦給了她不少演出機會，除有客串《愛．回家》，亦有在《解決師》中演青春啦啦隊以及最近加入《Think Big天地》擔任主持，而近期熱播的《迷網》中，Erica稱是目前最有發揮的角色：「裏面我做幼稚園老師，表面純情但原來係一名『小三』，但背後其實有苦衷，但我唔敢劇透！」

名花有主！男友支持做演員

除愛演戲，Erica於訪問期間更示範學了一堂的小提琴和夏威夷小結他，她笑言：「我鍾意自彈自唱，算係一種抒發！」成為網民新女神的Erica，原來名花有主，問男友可會擔心她入行後感情生變？她稱：「佢然一名普通打工仔，我哋好低調，拍咗拖兩年幾，感情穩定，佢都好支持我做演員！」