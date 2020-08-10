7年前輸清袋　馬貫東孭重債再搞生意做埋咕喱

33歲的藝人馬貫東之前因無綫劇集《那些我愛過的人》古希晨一角而人氣急升，劇中的他，斯斯文文，雖然患有亞氏保加症，但穿起醫生袍亦甚有感染力。不過，原來現實生活中的馬貫東有Man爆的一面，日前，他被拍得於何文田一手挽住個大環保袋，雙手就托住一個大紙廂，未知是否曾做過健身教練，行路時相當施施然，毫不費力。然後見他入到一間凍肉店，將一包包的東西放於架上，與店內的員工相當好傾，又到收銀處整理單據，甚有老闆Feel。

東網事後致電給馬貫東，問他是否開了凍肉店做老闆，他表示那間正是其家姐經營的凍肉店，專門經營新鮮無激素豬肉，問他是否經常到店舖幫手時，他謂：「其實係因為我依家做緊湯包生意，啱啱做咗兩個月，因為依家租金太貴，所以搵多咗個合作店，呢度係其中一個，仲有三、四個點，澳門都會有得賣，我依家負責運貨、試味，因為拍檔係做海味舖，幾十年老字號，所以我哋全部係靚料，希望之後可以做到超巿上架啦！」

馬貫東坦言今次都投資了六位數字，現時預計三個月內都回到本，他又透露七年前曾做熱狗手工啤酒店，但最終蝕了六位數字離場，問是否全部自己錢時，他笑言：「有啲係屋企人幫助，所以依家自己要更加努力搵錢，要還債，（咁耐都未還晒？）未有耐還得晒呀！」

問到他搵女友要否入得廚房，識得煲靚湯時，他笑言：「唔使啦！我識整嘛！不過我本身食得好清淡，不鹹不甜，所以唔係個個鍾意我整嘅口味，（女友同你口味啱唔啱先？）都啱嘅！」