《東張》女神阮嘉敏　為天王學琴

無綫節目《東張西望》盛產美女，阮嘉敏（Mandy）是其中之一，曾在《3日2夜》以比堅尼示人的她，迅即俘擄一班男粉絲，成為宅男女神！主持《東張西望》3年多，她竟能清楚說出加入節目的日期是2016年12月1日，她說：「好記得呢日，因為係我第一個節目，第一日返工好有特別意義。工作穩定托賴，尤其依家疫情下，各行各業都有好大影響，如果我仲係做Model嘅話，依家應該冇活動、冇廣告影，好彩公司日日有節目出街，變相唔使擔心。」

主持以外，Mandy亦有拍劇機會，包括《食腦喪B》及《逆天奇案》等，而原定的旅遊節目則因疫情而延期，但她非常知足，並趁空檔勤練琴。原來她有八級樂理，亦略懂鋼琴，兄長踩她唱歌似「魔音」，反而成為推動力：「我鍾意樂理，諗過將來試吓作曲。我學樂理係因為好鍾意周杰倫，想似佢，太迷戀佢喇！（想拉近同偶像嘅距離？）都係咁遠，間中會彈佢啲歌，學完先感受到佢真係叻，如果有機會我彈佢唱就太幸福，幻想吓好喇！」她表示會努力學琴，將來或可收學生，多樣搵食工具：「普遍男仔知道女仔識彈琴會加分，如果我知個男仔識彈琴都會加分，之前嘅男朋友都唔識。」

Profile

年齡：29歲

高度：1米63

體重：44kg

場地：ClubONE 淺水灣

髮型：Yan kwok@ Labtwo salon

服裝：mrself portrait（Pret-a-dress）