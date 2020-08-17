爆做監製趣事　伍樂城笑謝霆鋒唔使食飯

藝人許文軒（Edmond）主持訪談節目《我們的音樂時代》，邀得音樂人伍樂城（Ronald）擔任嘉賓，大談他與Twins、古天樂（古仔）、謝霆鋒甚至梁朝偉的合作趣事。伍樂城大讚霆鋒及古仔非常勤力：「第一次做監製係同謝霆鋒合作，嗰時我冇諗過自己可以咁快做到監製，而霆鋒好有耐性，又唔鍾意休息，不斷唱同彈結他，印象中佢好似唔使食飯。古仔又係一個不斷唱嘅人，一撳掣音樂起佢就唱，佢會嘗試做到我嘅要求為止，唔叫佢停都唔會停。」

談到同Twins的合作，Ronald表示：「多謝唱片公司隻眼開、隻眼閉，畀空間我自由發揮，歌路連帶形象都畀咗我同填詞人去度，所以我就諗咗做校園歌。當時佢哋好忙，要拍廣告同拍戲，根本畀唔到一個正常嘅錄音時間，好記得錄《士多啤梨蘋果橙》，知道第二日有期，半夜兩三點打畀填詞人，話個半鐘頭後有首歌要填詞，第二朝就要錄音。」另外，成員蔡卓妍亦有現身節目：「我哋錄《明愛暗戀補習社》同《女校男生》係同時間錄，錄錄吓《明愛暗戀補習社》，又去錄《女校男生》。我本身有鼻敏感，鼻音好重，唔知點解我唱歌會好用力，所以Ronald同Mani（經理人霍汶希）成日話我唱歌好似前輩任劍輝。」