NBA季後賽開戰　點樣睇波先最抵？

經過Play-In附加賽之後，NBA季後賽終於今日正式開戰。作為籃球Fans當然想全程直擊每場激戰，見證邊一隊成為今年總冠軍及Finals MVP花落誰家。咁究竟用咩方法可以睇到直播，邊個平台會抵啲？即刻為大家拆解！

第一個平台就係NBA官方的NBA League Pass服務，大家訂閱之後就可於網頁或者手機、Tablet上的《NBA》App睇波。除了可以觀看整個季後賽所有賽事，更可以點播重溫今季所有賽事，又支援離線下載觀看，就連NBA選秀大會（NBA Draft）都可以睇埋。

NBA League Pass服務就分為普通版以及Premium版，兩者觀看內容大致相同，但Premium版就可以睇埋經典賽事，而且可以兩個裝置同時睇波。費用方面，普通版約HK$300，而Premium版約HK$340，依家更有半價優惠，訂閱時輸入優惠號碼REDEEM50即時變半價，換言之Premium版埋單HK$170有找，同朋友夾份人均只需HK$85。

另一個平台就係本地代表《體通天下》，同樣可以於電腦、手機App使用。最近就特別推出NBA季後賽4個月通行證，可以睇晒季後賽所有賽事之餘，亦可以點播重溫賽事及精華片段，特別在長青節目NBA Action以至最近熱話嘅Michael Jordan紀錄片The Last Dance等都有得睇。最大賣點就係每場直播都有親切的廣東話旁述，包括徐嘉樂、馮堅成、丘雨勤等，唔怕聽唔明！

季後賽4個月通行證費用為HK$239，與NBA League Pass Premium一樣可以兩個裝置一齊睇波，如果同另一位朋友分享的話，人均就係HK$119.5，比NBA League Pass貴幾十蚊。