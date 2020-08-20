復古手錶向來備受錶迷追捧，除了時裝潮人玩足多年的「舊裝勞」之外，市場上好多高級腕錶品牌亦不時會將一些經典錶款設計復刻推出，保留腕錶富歷史感的懷舊外觀之餘，當中所用的物料以至搭載的機芯亦換上更現代化設計，正好滿足喜歡追求復古風格但又同時抗拒「二手錶」的錶迷。

經典復刻

創立自1832年的瑞士高級腕錶品牌浪琴（LONGINES），擁有近200多年品牌歷史自然孕育不少經典設計。好似今年推出的先行者系列（Spirit）及經典復刻系列（Heritage Classic）就同樣以復古風格作主打。當中先行者系列保留傳統飛行腕錶的計時功能，於錶盤上設有日期顯示及5星圖案，象徵腕錶機芯質量及可靠度達致最高等級。

經典復刻系列則運用上世紀40年代深受歡迎的雙色錶盤設計，於白色錶盤加上黑色外圈，黑白雙色對比設計讓腕錶被收藏家暱稱為「Tuxedo」，而精密計時碼錶款式更有多一個白色測量速度的刻度外圈，將品牌昔日設計美學精髓與罕有功能完美結合。

優雅紳士

萬寶龍（MONTBLANC）於今年最新推出的Heritage系列腕錶，設計就從品牌百多年前的製錶歷史中擷取靈感，糅合上世紀40至50年代腕錶風格重新演繹出3款腕錶新作。系列所推出的單按鈕計時碼錶、自動上鏈腕錶及自製脈搏偵測儀腕錶的錶盤、錶殼以至錶帶配色設計都貫徹採用復古風格呈現，但內裏所搭載的高級機芯技術已經大幅度提升。當中限量100枚的自製脈搏偵測儀腕錶配備MB M13.21機芯，設有單按鈕計時功能及錶盤脈搏計刻度，棕色鱷魚皮革錶帶於意大利製作，配搭18K玫瑰金針扣，立刻為這枚被收藏家稱為「醫生腕錶」的經典之作注入紳士般的優雅復古格調。

飛行員腕錶

自1953年發表首枚飛行員腕錶Ref.765 AVI後，航空計時腕錶一直都是百年靈（BREITLING）最具代表性的腕錶設計，今年品牌就決定復刻此枚誕生於50年代的腕錶作品。全新推出的復刻版AVI Ref.765 1953航空計時腕錶，錶盤採用與原版相同的阿拉伯數字設計並附上夜光塗層，搭載品牌自製B09機芯，具備瑞士官方天文台認證，錶圈及指針設計同樣忠於原著。整枚腕錶僅有兩處設計與原版不同，分別是提升防水性能至30米（3BAR/100英尺）及刪減錶盤上「日內瓦」（GENEVE）字樣。除了推出限量發售1,953枚的精鋼錶殼版本去紀念原版腕錶於1953年誕生之外，品牌亦同步推出18K玫瑰金錶殼襯黑色錶盤及鉑金錶殼襯藍色錶盤兩款貴金屬版本，分別限量發售253枚及153枚，極具收藏價值。