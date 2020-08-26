【冧掂華姐冠軍】「萬年細佬」朱敏瀚平築愛巢娶硬余思霆

現年28歲的朱敏瀚（Brian）近期事業、愛情兩得意，近期改行爆肌、酷爆形象的他，成功於無綫劇《反黑路人甲》彈起。他入行接近11年，早年經常接演「弟弟」角色，除了一直被定型外，還曾經歷過兩年「灰爆」日子，他說：「我好喜歡做演員，但公司因為想《都市閒情》年輕化，調咗我入去做主持，當時知道嗰下都幾唔開心！不過好感恩有個兩年嘅時間，令我學到好多嘢，包括鏡頭嘅運用同埋有關人際關係嘅嘢。」

不少藝人曾經歷「捱世界」的日子，而Brian亦一樣，自爆試過戶口太少錢而「撳唔到錢」，還令媽媽擔心得要硬塞八達通給他，但他仍堅持靠自己，有感多年來只獲派「細佬」角色，故決心由外形入手，狂做健身運動，由「書生型」變身「爆肌男」，亦因此改變星途，由《機場特警》開始令觀眾留下印象！不過，他的事業起飛還有另一原因，有賴女友余思霆的「旺夫」體質，兩人認愛約1年半，Brian的事業運愈來愈順，兩人感情亦愈來愈好，沒有因Brian劇接劇、日日開工而變淡。

日前，正拍攝無綫新劇的Brian，被發現趁着中間有空檔時間，約女友余思霆食飯。兩人邊食邊傾雞啄唔斷，醫肚後便到附近商店閒逛，先到時裝店睇衫。余思霆細心地為男友揀衫，揀完衫後轉戰家品店揀屋企日用品，莫非兩人感情已昇華到「同居試婚」階段？Shopping期間，Brian搭着女友膊頭，當上扶手電梯時更輕扶女友纖腰。行勻整個家品店，兩人最終買了兩盒龍蝦仔及一束裝飾用的葉子，為環保更棄用膠袋，由Brian捧着「戰利品」離開，但期間不忘拖實女友余思霆的手，相當煙靭。

對於「蜜遊」被撞破，Brian接受記者訪問時承認近期少了時間陪女友：「因為呢排成日開工，所以趁拍攝空檔陪佢行街。（女友有冇詐型？）佢好開心！我開工，佢就唔使開。（最近《反黑路人甲》好多人鍾意你『金牌打手』呢個角色喎！）我都好開心，因為為咗呢個角色我都好努力，畀人睇到我嘅努力係一件開心嘅事。（同女友睇家品嘢，係咪想同居方便見面？）唔係！只係女友有間Studio，陪佢睇吓嘢啫！」