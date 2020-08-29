C AllStar虛擬騷甩晒轆　斷線冇聲7分鐘被嗌回水

為慶祝C AllStar成軍十年，還處於休團狀態的四子，昨晚（28日）限定合體舉行亞洲首個虛擬實境結合的網上互動演唱會《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live》，以虛擬紅館為主場，不過開騷時間比原定遲12分鐘。

甫開騷先見代表住四子陳健安（On仔）、梁釗峰、何建曦（Jase）及吳崇銘（King）的虛擬公仔出現，打頭陣跳唱出《人人》，唱畢向Fans打招呼，更笑說終於可以在「紅館」開四面台。四子又講到之所以臨時有直播演出，因為在前期測試時，發現有Fans於平台玩小遊戲遇到各種問題，避免Fans受到裝置影響而失望，而臨時決定安排直播：「但買咗飛入場嘅Fans，你哋係冇蝕底，因為我哋會為你哋安排另一場專屬嘅演出！」

之後到各人的Solo時段，終於可透過畫中畫的小螢幕一睹四子真人，緊接便是Fans Meeting環節，邀請多名Fans互動對話，又即席公投點歌大合唱，富新鮮感！四子還帶Fans由「紅館」內玩到外，走到天台俯瞰現實中紅館外的景觀，最後還玩到上宇宙星空。

惟直播期間出現兩次因技術問題而斷線，合共約7分鐘冇聲有畫情況，直播被迫暫停，有Fans即於留言區瘋狂「抗議」，如大叫「呃錢」、「回水」、「畀$248買套票去聽沙聲、睇Lag機畫面，補專屬場都冇用」、「紅館停電呀？」等，亦有部分Fans仍表示支持嗌加油，大讚四子有心機，更指第一次搞虛擬騷好創新等。

直播去到尾聲階段，四子與唱片公司高層陳志光（Gary）及工作人員現真身，先向一班購票支持的Fans致謝，然後再為演唱會中的技術問題向受影響的Fans致歉，其中On仔表示會接受大家的意見：「下次會做得更好，畢竟係第一個虛擬騷，再次向大家講聲唔好意思。」King說：「今次花咗好多時間、努力想畀啲好嘢大家，希望大家體諒，以後會愈來愈好。」而釗峰則謂：「呢十年做過好多唔同大小嘅演唱會，下一秒唔知發生咩事，總會遇到啲沙石，好感謝一路上有三個兄弟同班Fans支持，十周年有呢個經歷賺唔少，衷心多謝整個技術團隊嘅付出。」然後四子Encore清唱出《天梯》、《薄情歌》及《此刻無價》三首Hit歌，整個騷約於晚上11時47分完結。