【教樂事】敎學應變：「沒有最好，只有更好。」

因為新型冠狀病毒緣故，2019/20學年的教育界無論幼稚園、小學、中學及大學皆需進行翻天覆地的應變。還記得在七月上旬，我於校內畢業典禮中，向六年級畢業同學致詞時，表示他們長大後回首這個「非常畢業禮」時，必定永誌不忘。背後意思是：希望他們記取這特別的2020抗疫年，亦冀望校園學習得以早日回歸正常。

「處暑」剛過，代表暑氣褪去，秋天漸近，新學年亦行將展開，奈何疫情反覆，開學亦不能當面授課。今年九月開學與以往再不一樣，小一新生適應活動、開學禮及教師班級經營，以至各學科的教學活動等，統統將以網上授課形式進行，成為疫情反覆下的學習新形態。

迎接學習新形態

在這「新形態」下，不單學生，連帶教師及家長皆要有一顆迎接改變的心。於教師層面，可藉此反思本年初那為時四個月的持續停課下，所開展的網上教學經驗可有改善空間，好為本學年的網上授課有更充足的規劃及準備；至於家長，必先要理解學校的網上教學安排，是基於疫情而衍生的權宜之變，家長宜避免將面授模式與網上學習模式作出比較。如能協助孩子盡快投入網上學習模式，將有助孩子應對新的學習常態，畢竟學習並不單純局限在唯一的學習方式。每間學校亦會為學生提供最適合的網上學習方案，以我校為例，我們會將課程學習時間表，設計成類似「教育電視頻道」的模式：學生只要在指定時段，便能進行網上實時學習課程和收看由教師製作之教育短片，此外亦可在不同時間重複收看，已解決學生未能即時掌握有關課題及避免在某一時段長時間觀看屏幕之弊端，盡量以保護孩子眼部健康及掌握學習為前設。

「沒有最好，只有更好。亅──相信不同界別的教師必定為新學年的教學而歇盡所能。「沒有最好，只有更好。亅亦是九月新學年行將榮休的前輩──莊聖謙校長(佛教慈敬學校)的座右銘，於此容我藉此向他誠心祝願：退休生活愉快、美滿！

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長、教育碩士（課程與創新教學/資優教育）。從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育。現任香港課程發展議會委員，曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」。