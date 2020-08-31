【抽完黑豹水】林作狠踩舊愛：裕美真心靚過麥明詩

現投身保險行業的麥明詩舊愛林作，尋日公然擺黑豹上枱賣保險，借機抽水，即被網友狂轟圍插，點知一轉身，佢尋晚就同現任女友裕美孖實出席香港小姐決賽現場，同前港姐冠軍麥明詩同場，又成功吸引焦點。

不過同場都未算激，睇完騷之後，今日凌晨林作繼續發功，佢拎返麥明詩出嚟過橋，開全名明踩麥明詩唔夠裕美靚之餘，狠踩麥明詩身材都唔夠揮，林作狠批：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要着到嚟選美咁嗎？」

唔少網友都留言嗌佢畀啲風度，但林作就Keep住護女友，晒出網友inbox佢嘅對話截圖，暗指麥明詩低胸上陣，相反裕美包到冚冇搶鏡：「為自己女朋友撐腰，係作為男朋友最基本責任。所有女朋友們，下次你男朋友唔識得保護你，請你畀佢睇。」

不過睇得開嘅麥明詩未有「反擊」，佢回應東網指：「冇回應，唔想中圈套。」而佢尋晚全程懶理林作、裕美同場，反而同「後生仔」孔德賢孖實合照，兩個人仲幾乎胸貼胸、面貼面咁Selfie，麥明詩三吋事業線呼之欲出，又晒出同岑麗香、黎諾懿等人合照，舊愛？咩嚟㗎？