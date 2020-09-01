東方日報C2：張栢芝抱仔頻撲「力」證冇佗B

被傳懷有第四胎的女星張栢芝，昨日偕同幼子張禮承在大埔出巡，身為跟得媽媽的她，全程發揮「力的表現」，陪玩陪買又要抱仔，加上身形纖瘦，完全零孕味。自言三個夠晒數的她鄭重宣布封肚及否認有孕：「依家冇，將來亦唔會有！」

出名是廿四孝母親的張栢芝，曾揚言一生的事業是當媽媽，拍戲只是工作，所以一直獨力貼身照顧三個寶貝仔謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus）及張禮承（Marcus)，毫無怨言，並不時跟網民分享母子樂，惟日前她網晒短片時，被發現肚凸凸，即被猜測懷第四胎，昨日她帶幼子Marcus在大埔出巡，身體力行直接擊破有孕傳聞！

四圍走兼彎身陪玩

照顧三個兒子雖然忙碌，但是善於分配時間的栢芝，總會抽出空檔跟每個寶貝仔有一對一的親子時光，昨午Marcus就是主角，栢芝帶細仔到位於大埔的百貨公司購物，而栢芝弟弟張豪龍也有同行。接近2歲的Marcus以短Tee配短褲上陣，並紮了一條噴泉辮，既可愛又醒目！期間兩母子走到玩具店時，戴着口罩的Marcus被琳琅滿目的玩具吸引，在貨架間走來走去，有時見到心愛的車仔玩具，又主動拿起來研究一番。專注看顧Marcus的栢芝以「全牛仔」Look現身，見纖瘦的她步履輕盈，全沒孕味，並且體力十足，全程「陪玩」伴着Marcus四圍走，既要彎身又要蹲下，不單要陪玩玩具，當Marcus扭計要抱抱時，她迅即一手抱起。

連環掃貨氹三子

在玩具店買了兩大袋戰利品的栢芝，再次發揮其「力的表現」，當時戴有抱B腰帶的她，既要抱着Marcus又要拿着戰利品，和張豪龍到超市買凍肉及蔬果後才取車離開。當見到記者時，栢芝護子心切以帽替Marcus遮樣，但Marcus竟一手丟掉，令她狼狽得立刻以手代帽遮樣。

之後栢芝在回家途中，在車中拍短片親自宣布封肚，斬釘截鐵地否認懷有第四胎：「其實都唔使答啦，傳我有咗，個傳字，咁即係唔係真。如果真係有咗個肚咁凸，冇可能孭住咁大嘅腰帶箍住條腰、抱住個咁重嘅仔，如果係孕婦，係唔會咁做。我肯定冇（懷孕），一定冇，依家冇，將來亦唔會有，真係夠嘞！唔生嘞！」她續說是次專程帶幼子來選購心愛的玩具外，又替Lucas及Quintus購買食物。其實栢芝十分忙碌，衣食住行照顧周到，除了當「採購部」替兒子們掃食品外，每朝早一定比兒子早起身1小時，負責叫他們起床，昨日她網晒賴床的Quintus睡在結他上，十分有趣。

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