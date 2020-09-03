【健樂事】蜂蜜好處多　6大識食貼士你要知

今個月是National Honey Month，大家對於蜂蜜有多少認識呢？

天氣乾燥、喉嚨不適時，相信好多人都會想起蜂蜜，其滋潤功效已深入民心，但其實它的好處又豈止於此呢！明代名醫李時珍在《本草綱目》已指出蜂蜜具廣泛食療價值，包括清熱、補中、解毒、止痛等。營養方面，蜂蜜含多種有益人體的元素，包括葡萄糖、果糖、蛋白質、無機鹽、有機酸、多種維他命，以及鈣、鎂、鉀、磷等物質，很適合作為日常保健品。

值得一提，蜂蜜雖然有益，但有些食用貼士必須留意，否則有機會弄巧成拙！

1.留意體質

蜂蜜是滋陰之物，若本身體質屬寒濕，每逢天氣潮濕，容易出現水腫問題，要是食用蜂蜜有可能加重濕氣。另外，如果是風熱感冒或肺熱咳嗽初起，可能會出現喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，此時飲用蜂蜜水或直接食用蜂蜜，有機會惹痰，令喉嚨痛或咳嗽問題加劇。

2.留意年齡

未滿1歲的嬰兒絕不應該食用蜜糖，因為天然蜂蜜可能出現梭菌屬肉毒桿菌孢子，嬰兒的腸道未完全發育成熟，未能分解蜂蜜成分，有機會導致嬰兒波特淋菌中毒。為安全起見，2歲以上的幼童才開始進食蜂蜜會較穩妥。

3.留意水溫

蜂蜜含有一種酵素，遇上水溫攝氏80度以上就會變酸，營養價值也會受到破壞，但以室溫水或者冰水開蜂蜜，則需要不停攪拌才會融化，就會將「風」撞進蜂蜜水，所以不太適宜。建議用攝氏50至60度溫水沖調蜂蜜，既可以保持營養成分，味道口感亦較佳。

4.留意食量

蜂蜜的主要成分是糖，切勿食用過量，以免攝取過多額外的熱量和糖分，最好每日攝取量控制在3茶匙以內。最理想的服用方法為每天1次，每次約1湯匙。

5.留意禁忌

蜂蜜不適宜與豆漿、豆類製品或者牛奶一同食用。由於蜂蜜內含有機酸，遇到豆漿、牛奶中的蛋白質會出現沉澱，形成「鈣化」，不但令人難以吸收當中的營養，嚴重者可能出現鈣化結石，影響身體健康。

6.留意來源

好的蜂蜜呈現半透明的色澤，中間沒有其他浮游雜質，並帶有清新花香。另外，為預防狂蜜病，宜向有信譽商舖購買蜜糖，留意入口時有沒有感到苦澀味，並要留意蜂蜜原產地，過往較多中毒個案患者，皆曾進食來自尼泊爾及土耳其等黑海地區的蜂蜜。