【絕密機械人造型曝光】李佳芯被麥美恩嫌棄污糟

藝人李佳芯（Ali）和麥美恩（Mayanne）於無綫新劇《智能AI（愛）人》中的絕密造型曝光，演機械人的Ali應主人Mayanne要求送賣，期間發生小意外，最後亦安全到達，然而Mayanne於劇中在電視台已是紅了的姐仔，但又想討好阿姐和導演，故識做「萬歲」，因此要吩咐Ali送西餅外賣到場，但見她一身污漬而嫌棄她，並叫Ali走，認真無情。

Ali與Mayanne本身是好姊妹，她們早在第一代《學是學非》時已合作，相隔7年再合作，大家都各有發展，Ali已成視后，至於Mayanne就向司儀界發展。二人一埋位就默契十足，Ali更讚Mayanne拍劇上手快，但首次演機械人的她，因沒有身邊人可揣摩，故感到有點難度，她笑言開工第4天，反應仍有待改善，但覺得角色很新鮮，過足戲癮。

Ali表示這個角色最重要是掌握節奏：「我個造型幾貼地，唔係想像中機械人樣，呢個Bob頭有啲MK，但我都覺得自己Carry到！（同Mayanne合作有火花？）我哋好耐冇合作，之前大家拍《學》，到依家都成長咗，佢做司儀記性好好，對鏡頭好有自信，Pick Up得好快！」

鮮有拍劇的Mayanne原來已拍了3部劇，之前有《使徒行者3》及《陀槍師姐2020》，只是新劇未出街才不為人知，她說：「做司儀之外可以演戲係我一個小小心願，因為我跟同事傾偈時，佢哋分享拍戲話題，我冇共鳴，所以我都好想試吓演戲，（兩者不同？）司儀只要精神足記性好就得，但演戲要用情緒，好多時我唔夠技巧會用晒真力，好似拍喊戲，我用咗真感情，平衡方面有啲難度，依家學緊，（角色搞笑被指是吳君如接班人？）又唔敢當，好多人同我講，係近10年少見嘅搞笑女演員，我都好開心，但我堅持係要演一個靚女版諧星！」