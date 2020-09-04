【陳木勝追思會】杜琪峯情深讚徒弟：我好欣賞佢

導演陳木勝（Benny）因病離世，晚上舉行追思彌撒，圈中好友前來悼念，其中，有份引薦陳木勝入影圈的杜琪峯，於追思會完結，準備開始彌撒環節前曾一度步出會場，記者上前做訪問，他指追思會氣氛好好，大家都好懷念他。

問很不捨得陳木勝？一向硬淨的杜琪峯停頓了良久眼濕濕。問為何不說話？他說：「好難講出口，咪講唔出，（欣賞陳木勝？）識咗佢39年，初初佢係（電視劇）副導演，佢係咁多副導演之中，最出色嘅一個，好難得一齊工作，因為我好難用到副導演，因為脾氣差，但Benny唔會理你差定好，只會盡自己責任做好份工作，工作嘅時候，佢成日都會逼我，逼到我都冇符，安排晒我做啲乜，又會威脅我，話如果唔做會好大鑊，佢嘅積極態度，令我明白自己係需要畀人鞭策，我好欣賞佢。」

談及1981至1982年期間二人相處經過：「佢嘅工作態度，對電影嘅熱情，我引薦咗佢做電影副導，幫導演梁普智手，大家都好滿意佢，1989年，佢就做導演拍咗《天若有情》，呢個就係我哋早期嘅合作，建立咗友誼，對我嚟講，佢成世人都冇求過我，只係我畀麻煩佢，試過有一次我Book咗殯儀館拍戲，但咁啱發燒，都係Benny同我完成咗，我一話畀佢聽，佢就明，唔使我擔心，咁多年，都係我要佢幫，多過佢搵我，佢係一個尊思重道嘅人，每一年新年都嚟拜年，呢啲都係一啲小小嘅點滴，詳細嘅仲有好多，佢一出生就有能力，對電影有承諾，好有職業道德，呢行嘅老闆都對佢好好，新一代導演要好好學習，佢未去到六十就走咗，係可惜嘅。」

陳木勝太太對於老公離世十分傷心，杜琪峯指還未見到對方：「情緒一定有波動，呢段時間會難過啲，但日子總要過，傷心一定有，但都要積極面對，仲有仔女，正面啲咁諗，總會相遇。（Benny有冇經濟問題？）呢個我唔了解，應該問題唔大，佢冇為過錢嘈過。（有冇協助喪禮？）我夥計有幫手，有問題會出聲叫幫手。」