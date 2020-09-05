【玄之又玄】上香有規矩　小心惹鬼回家

不少人會趁農曆七月祭神祀鬼，以求心安，而上香是一個不可或缺的環節，但大家可有想過上香是要跟規矩的，否則有可能交上噩運，甚至惹鬼回家！不想上錯香惹麻煩，以下4點務必謹記！

1.不能有雜念

正所謂「心誠則靈」，上香的時候，態度要誠懇，內心要保持平靜，不能有任何雜念，特別是邪念，否則會得罪神靈，自招噩運。

2.左手要在外

右手因需要處理世間雜務，容易變得污穢，相反左手會較為乾淨，所以上香時，務必是左手在外、右手在內。如以右手上香，香燭易沾上污穢，有辱神明，有可能招致反效果。

3.舉香至胸口

舉香動作要特別注意，雙手平舉至胸口，香頭至眉心中間「玄關竅」之位，意思代表「叩天關」，祈求的訊息才能隨香煙直上九重天，錯了便無效。

4.炷數有含意

酬神（如拜黃大仙）與祀鬼（如燒街衣、拜五鬼）的焚香數目是有分別的，前者是陽事，以單數為佳，多為一炷（代表一心虔誠）或三炷（代表敬拜天地人三才三界）。相反，祭鬼是陰事，必須用雙數。

值得一提，曾有女子於燒街衣時焚香五炷，結果把五方野鬼請了回家，久病一年，最後要靠高僧打齋超度野鬼，方能保命，所以大家上香時，真的不能掉以輕心。