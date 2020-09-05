細說與萬梓良一段情　鄧萃雯做演員為離家出走

久未露面的鄧萃雯接受昔日訓練班導師楊紹鴻、江美儀主持的電台訪問，雯女坦言自小成長缺乏愛，是個一直好想離家出走的人，故十來歲起，便希望盡快投身社會，獨立自主生活。從小對娛樂圈及演員的認知就是演員經常忙於拍劇「冇得返屋企」，她說：「因為自己唔想返屋企，所以就想入行！」江美儀問她可想過選美，雯女笑言自細好「男仔頭」性格：「希望自己個胸細啲平啲，方便打籃球。」而且學生時代的她因與同學追逐嬉戲時撞傷，搞到腳上出現一道疤痕，所以覺得唔夠靚去選美。小時候住在機場附近的她曾想過當空姐，因空姐要經常離港工作，可滿足她離家出走的意願，但她投考時才發現未滿19歲而不合資格，最終她選擇了投考藝訓班入行。

藝訓班畢業後，雯女即擔任古裝劇《薛仁貴征東》女主角，當年該劇大受歡迎，她自覺十分幸運，不過電視台化妝師陳文輝曾直指她不適合拍古裝劇，她也認同，因為她頭太大，沒有古裝味道，更自爆花名叫「大頭文」！節目中她又大方分享舊情史，當年一炮而紅的她憶述因拍攝《薛》劇與男主角萬梓良「撻着」，她細訴自小成長於缺乏愛的破碎家庭，後因工作遇上「亦父、亦師、亦友」的萬梓良，自己自然好「仰慕」佢，她說：「拍劇冇咩機會同圈外人交往，經常同對手朝夕相對，係好容易戲假情真戀上對手。」