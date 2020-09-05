【3個月前發現肺癌】86歲譚炳文病逝

「配音王」譚炳文3個月前發現肺癌，昨晚因呼吸困難入院，經診治後今早11點離世，終年86歲。而昨日譚炳文女兒譚淑瑩在社交網表示，自己為父親推掉兩個配音工作，望疫情過後再出關。

譚炳文今年5月剛續約無綫配音組，6月才發現肺癌，之後癌細胞急速擴散。佢曾接受電療，心願更想今年搞多一次生日會，惜事與願遺。近月定時到醫院檢查，惟昨晚呼吸困難，12點由白車送入律敦治醫院，至今早11點離世。譚淑瑩稱父走得安詳，現安排了法師到醫院為父諗經及準備後事。

據知，譚炳文生前未有告知朋友自己得肺癌，只係成日話腰好痛，有朋友介紹骨科醫生畀譚炳文，之後轉介瑪麗醫院後，檢查出肺癌擴散到骨，為癌症晚期。

好友薛家燕得知消息後，哽咽連呼四次「難過」，語帶傷感嘅佢亦細訴二人每日都有通訊：「好難過，真係好難過，諗唔到咁突然囉…佢日日都Send Message畀我，又早安、又祝身體健康，好多鼓勵嘅message畀我。個幾月前，佢身體有啲唔舒服要入醫院檢查幾日，佢就話『對唔住啦！呢幾日就冇message畀你，出院先再搵你。』我仲叫佢唔使，叫佢休息吓，我哋Send Message畀佢就得喇……唉…係囉…諗唔到好突然咁…就走咗。因為有同佢囡囡瑩瑩通電話，尋日佢都仲好哋哋，今朝就突然走咗，好難過，真係好難過，睇住我哋大，識咗幾十年…」