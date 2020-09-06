【全因陳奕迅鍾意】黃偉文寫足10幾年情書：長過份詞

著名填詞人黃偉文（Wyman）經常喺社交網分享「Y手稿」，不時都會帶嚟驚喜畀網民！尋晚佢就Share咗寫畀陳奕迅（Eason）《單車》嘅手稿，仲自爆每次交歌詞畀Eason都會寫埋「情書」！

佢話：「『訓練』歌手閱讀歌詞的能力，協助他們『入戲』，是很重要的事情。我記得第一封給陳奕迅的『情書』應該是《那一夜有沒有說》，後來，由於Eason表示很喜歡這種溝通、對他的演繹很有幫助，所以這種隨歌詞附上的情信的『遞紙仔』活動一直維持了十幾年。」而《那一夜》係收錄於1997年發行嘅《與我常在》專輯中。

每次交新詞，佢都一定寫多幾句心事，有時得幾句，有時長達兩、三頁紙，長過份歌詞都唔罕見，不過浪漫都有終止嘅一日，Wyman話：「直到有一天，我開始全盤改為用Word File不交手稿，而我也覺得經過一方苦心調教一方努力不懈之後，陳仔應該可以從『歌詞理解師』一科畢業了，才停止。」佢又補充話：「這些情書其他歌手也偶然收到但只有E一定收到，因為只有他指定要求要有，唔係大細超㗎，不過視為我倆那段日子的二人秘密小傳統也無不可！

另邊廂，Eason就上載一支錄音咪嘅相，留言問去邊度可以呼吸新鮮空氣呢？唔少網民都話好期待睇佢演唱會呀！