東方日報C1：謝嘉怡嗒6號糖出口術搶仔

出爐港姐冠軍謝嘉怡現時單身，揚言揀男友不用靚仔，最重要是風趣幽默，更「下戰書」指心目中的「男神」是已有女友的陸浩明（6號）！不過「情敵」陳詩欣不擔心，笑指謝嘉怡加入無綫後自然會找到「真男神」，一山還有一山高！

應屆香港小姐雙料冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡與季軍郭柏妍，昨日在將軍澳電視城接受專訪。謝嘉怡因父之名由蘇格蘭來港參選，憑着中、英混血標致輪廓贏得「最上鏡小姐」，加上鬼妹仔率直性格兼有幽默感，在決賽夜的答問環節為大家帶來歡樂，最終成功奪冠！觀眾覺得她對答有趣，但原來她並非想搞笑：「只係諗到咩就講出嚟，但見到大家笑，我又跟住笑。其實我諗嘢要英文轉番中文，要幾秒，冇時間去諗搞笑。」

現年25歲的她沒有拍拖，自言搵男友不用靚仔，最重要比她高和有幽默感，也不局限外籍人士，一眾「港男」亦有機會！她笑說：「唔使靚仔，要有幽默感同鍾意我，溝通到就得。」笑問曾被她指「好醜樣」的陸浩明（6號）相當「有條件」做她的男友，謝嘉怡說：「6號OK呀！佢好Funny，佢唔係醜樣，都幾靚仔呀！不過佢已經有一個好靚嘅女朋友，希望有機會合作啦！」

花5年留港發展

過往不少混血美女都因廣東話麻麻而成為發展障礙，她決定給自己5年時間留港發展，首要任務是學好廣東話。不時論盡扭傷、撞瘀的她，揚言最想拍動作戲：「依家聽同講廣東話只係得5、6成，會用兩年時間學好廣東話同寫中文，之後再睇吓適唔適合喺娛樂圈發展。我會睇多啲電視同請老師，初時會難啲，好似依家要人逐句講畀我聽，然後寫拼音，不過我唔怕困難，只要話畀自己聽做到就會做到。」談及今屆后冠因沒有贊助商而「貶值」，謝嘉怡說：「我唔知道后冠價值，但幾多錢都冇所謂，唔會賣出去，都係自己收藏。」

「情敵」陳詩欣未驚過

對於謝嘉怡「下戰書」公開讚6號是「男神」，6號的女友陳詩欣一點也不擔心，還笑說：「Lisa（謝嘉怡）之前喺蘇格蘭少睇電視，一山還有一山高，6號只係一座小山，佢見多啲TVB嘅大山、巨山就搵到其他男神。」6號則指女友早已大讚Lisa好靚、零死角，兩女見過面，Lisa亦有讚陳詩欣靚女，他又提議女友為愛食排骨飯的謝嘉怡下廚：「可以整肉餅、蒸水蛋，唔使下下食排骨飯咁悶嘛！」

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