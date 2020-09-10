英國大部分的醫科都需要UCAT或BMAT的考試，而且分數直接影響面試和條件取錄，因此非常重要。（設計圖片）

醫科一直都是不少IB學生的首選，香港醫科收生要求太高，IB分數要求達到43分或以上，比起英國劍橋的醫科要求更高，所以不少學生都心水英國的醫科學位，一圓醫生夢。但是IB學生留意，英國大部分的醫科都需要UCAT或BMAT的考試，而且分數直接影響面試和條件取錄，非常重要。

甚麼是UCAT和BMAT？

兩者都屬於英國醫科的天賦測試（Aptitude Test），學生不能重考，只能考一次，主要測試學生是否有成為醫生的才能。

UCAT和BMAT考試時間

UCAT的第一次考試時間是8月3號，錯過了的同學可以報讀最後考試，日期為10月1日。BMAT則是11月4日為考試日期，學生可以在9月1日號開始註冊11月的考試，結果就會在11月底通知。

UCAT和BMAT的大學有不同？

要求BMAT 的全英國只有8間大學，同學可以看到頂級學府牛津劍橋都是BMAT的 University List中。

University of Cambridge

University of Oxford Medical School

Imperial College London

University College London

Leeds’ School of Medicine

Brighton & Sussex Medical School

Keele University (overseas applicants only, home applicants sit the UCAT)

Lancaster University

UCAT的大學則有30間左右，筆者不能羅列全部大學名單，而出名的有Birmingham、Bristol、Edinburgh、Kings College London、Manchester、St Andrews 等等。所以多數IB學生，為了減省溫習的時間，只會考一個天賦考試，在英國大學選科的時候，會選擇全部是UCAT或BMAT的學校。

UCAS不能5間大學全部報讀醫科

最後，筆者需要再次提點，UCAS可以報讀5間大學，唯獨英國醫科不能5間全部都報醫科，最多只能報4間。筆者認為原因是醫科要求很高，除了IB分數至少都要38分之外，還有天賦考試，所以學生又可能會全軍覆沒。所以最後的一科，學生可以選擇Bio Medical 類似的科目，雖然不是專業，如果IB學生失手的話，起碼可以有機會連結回去醫科。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣