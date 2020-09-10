本日日本：東京商業區大手町　四季酒店登場

雖然日本東京仍受疫情困擾，但近期仍有不少新設施落成，也有多間國際知名酒店品牌登場，剛在本月初隆重開幕的是頂級豪華酒店四季酒店（Four Seasons）於日本的第三間酒店－－東京大手町四季酒店。酒店坐落東京繁華商業區大手町、毗鄰皇居而建的全新商廈大手町One Tower內，酒店佔39層高商廈的最頂6層，可以想像到景觀有多迷人。負責酒店整體設計的是比利時籍設計大師Jean-Michel Gathy，他以酒店毗鄰皇居的特色，將日本傳統元素融入現代歐陸美學。例如在入口大堂，設計師採用日本傳統的橘紅色漆框大門展現東京的活力，配合花道藝術擺設、天然纖維織物藝術掛飾、木質牆身等，將東西文化匯萃。於39樓的Lobby可以居高臨下欣賞到東京都的繁華景色。由於在日本，直視皇居會被視作不禮貌的行為，因此設計師巧妙地以水景擺設轉移客人視。酒店共有190間客房，共有4款客房及6款套房選擇，房間面積由49平方米起、最大的皇室套房達283平方米，客廳、飯廳、書房等一應俱全。每間房均設有落地大玻璃，還設有大理石浴室，讓你享受浸浴。

酒店設有四間餐飲設施，包括意大利餐廳PIGNETO、法國餐廳est 、提供傳統下午茶的THE LOUNGE及酒吧VIRTÙ。PIGNETO及est設有露台，可邊用餐邊欣賞都市全景。於頂樓設有THE SPA，一個以禪為設計靈感的水療空間，重點療程包括一個會使用屋久島上有1000多年歷史的屋久杉為原材料的Facial，可以徹底清除皮膚的毒素及廢物，做完煥然一新。另有桑拿浴室、健身室、室內暖水泳池等設施供住客享用。

東京大手町四季酒店

地址：東京都千代田區大手町一丁目2番

房價：每晚48,000日圓起（約HK$3,504）