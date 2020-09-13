【寵物移民】帶寵物移居英國　4個準備

自BNO獲擴權後，港人移居英國已成趨勢。唯不少香港家庭，都有養貓狗，並視之為「家人」，倘若移民英國，那又能否帶同寵物一起移民？答案當然是可以。不過如不想寵物入境時被隔籬4個月，你的寵物必須先符合以下要求：

＊已植入寵物晶片

＊已備有寵物護照（詳情見下文）

＊取得寵物健康證明（可由獸醫或寵物護照中心發出）

＊已接種狂犬病疫苗（至少出發前21天）

＊已接受血液檢查（包含絛蟲預防治療）

如何取得寵物護照？

你可以從英國認可國家的獸醫診所，取得由獸醫發出的寵物護照。要領取寵物護照，你必須要帶同你的寵物前往，並攜同寵物的身份證明、疫苗接種紀錄及狂犬病驗血結果（如需要）。取得寵物護照時，還須留意獸醫是否已填寫動物之描述、動物之識別、狂犬病疫苗、驗血及簽發護照獸醫的詳細資料。獲英國認可之寵物護照國家或地區，包括香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、新西蘭、美國及加拿大等。

獲英國認可之寵物護照國家或地區名單

出發英國前準備

假設你寵物已符合以上要求，在出發英國前，主人也必須做好以下4個準備：

（一）申請轉移居留（ToR）

英國有增值稅（VAT），如寵物移居英國，主人記緊要在抵埗前向英國HMRC申請ToR（Transfer of Residence）轉移居留，取得ToR No.後，在抵達時便可避免支付增值稅。

（二）遵守5天前後到達規定

凡進入英國或任何歐盟國家的寵物，都必須在主人抵達前後5日內抵境，才被認可為私人寵物。如超出時限，寵物會被認定為商業用途，須補交相關文件及費用。如主人真的無法跟寵物同抵英國，也可以書面形式授權他人代為與寵物同行。

（三）選擇寵物運送途徑

空運寵物到英國，只能以貨運形式，絕不可當超重行李或乘客運艙，故主人須備妥IATA認可之飛機籠。還要留意，現有提供寵物直航服務的航空公司不多，當中亦有運送寵物數量上限（英國本身限運寵物5隻以下），個別航空公司甚至有規定主人必須跟寵物同機，故主人必須事先查詢清楚。如寵物並非由原居地直接入境，便須有第三國的官方獸醫證書，如由澳洲或馬來西亞出發，更會有附加要求，故建議採用直航方式進入英國，最為方便。

（四）確認英國居址可養寵物

萬事俱備，但不要疏忽確認你在英國的居址，可否養寵物。英國大部分學生公寓都禁止養寵物，如居住私樓，也須提前問准房東和室友。如寵物經常吠叫，而被鄰居投訴，主人可會收到提醒通知單，若期限內無改善，主人甚至會被起訴，罰金最高可達5,000英鎊（約HK$50,150）。