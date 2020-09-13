麥美恩黑獄捱打　難得拍劇搏晒命

藝人麥美恩（Mayanne）演出的無綫新劇《智能愛（AI）人》近日密密開工，該劇由「視后」李佳芯擔正演機械人，而戲份甚重的Mayanne也不敢怠慢，在一場「女子監獄」戲中戲，她遭狂毆再被潑水，過程極不好受，但仍堅持親身上陣。《智》劇監製陳翹英親身到場探班，並親自為Mayanne拍攝這場毆打潑水戲前於現場上香，祈求拍攝平安順利，對她可謂寵愛有加，Mayanne見狀即上前答謝監製，表現冧爆。

Mayanne於劇中是電視台姐仔，但要演出「女子監獄」一場狂毆機械人場面，可是打得太落力，竟連機械人也告故障，她只好親自上陣暫代機械人角色，風水輪流轉，調番轉捱打。

腰腹加墊

由於要應付被毆，Mayanne特別佩戴腰、腹墊作保護，她受訪時說：「事前都夾好點玩，有晒心理準備，唔算緊張！（有乜嘢保護裝置？）我已經墊咗腰、腹同尾龍骨位。用墊好啲，因為方便打我嗰位演員可以食到力，效果真實啲！其實頭先我拍打人戲都好用力，好攰，後來要自己受番，導演係想要番個反差效果，唔擔心受傷，反而擔心被潑水，怕一Take唔得又要拍過！（監製探班冧晒？）監製佢好好，探咗好多日，其實呢個劇嘅團隊精神好好。」