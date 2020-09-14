曾倒奶襲釜山搶鏡！F Cup韓星吳仁惠疑企圖自殺

曾參演韓片《速水花美男》的36歲韓國女星吳仁惠，今晨被發現在寓所內昏迷，其好友發現後致電報警，警方推測她是企圖自殺。

據首爾仁川延壽警署及松坡消房署消息透露，今日凌晨5時接報抵達吳仁惠位於首爾仁川延壽區松島國際都市的寓所時，其心臟已停頓，救護人員為她進行心肺復甦等急救治療後，將她送往鄰近病院。據悉她現時已恢復呼吸及脈搏，但仍然性命危殆。警方正進行調查，並透露是吳仁惠的好友發現她昏迷後致電報警，現階段推測她是試圖自殺。

而吳仁惠於昨日亦曾更新社交網，上傳自拍照並留言表示：「闊別多時的周末首爾約會，出發，大家也好好享受周末！」似乎當時心情不俗，完全看不出有異樣！

吳仁惠於2011年參演韓片《我們身邊的犯罪》入行，亦拍過韓劇《馬醫》，7年前有份參演男星李鍾碩與徐仁國合演的韓片《速水花美男》，但星運麻麻，多飾演閒角。而擁有F Cup巨乳身材的吳仁惠，曾於2011年真空穿上吊帶裙「胸」襲「釜山國際電影節」的紅地氈成功搶鏡，但近年已沒有演出影視作品。